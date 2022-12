Voici les 10 plus grandes pannes en 2022 selon Downdetector

Vous avez une application ou un site qui ne fonctionne plus depuis plusieurs minutes ? Le premier réflexe qu'ont des millions de personnes, c'est de se rapprocher du site Downdetector, une plateforme qui répertorie toutes les pannes en temps réel grâce à la participation des autres utilisateurs qui réalisent des signalements. Aujourd'hui, Downdetector publie un grand résumé des sites et services qui ont rencontré le plus de pannes en 2022 !

Spotify est le grand gagnant des instabilités

Le site Downdetector a dévoilé aujourd'hui le classement des sites et applications qui ont rencontré le plus de pannes depuis le 1er janvier 2022. Vous l'aurez compris, il s'agit d'un classement peu valorisant qui ne fait pas une bonne publicité à ceux qui sont présents.



Dans l'édition 2022 du classement, on retrouve Spotify qui est en tête avec près de 3 millions de rapports dénonçant une instabilité dans le fonctionnement ou une impossibilité de profiter du service. Pour rappel, les signalements s'étaient enflammés lors de la sortie de l'album "Midnights" de Taylor Swift. Les abonnés étaient tellement nombreux à lancer l'un des nouveaux titres de l'artiste que les serveurs de Spotify avaient complètement lâché dans énormément de pays où le service de streaming est accessible.

En seconde position du classement, on retrouve la célèbre messagerie instantanée appartenant au groupe Meta : WhatsApp.

En 2022, WhatsApp a été victime de multiples pannes qui ont duré parfois plusieurs heures, l'entreprise de Mark Zuckerberg avait révélé avoir eu des problèmes avec ses serveurs qui avaient causé l'indisponibilité de WhatsApp, mais aussi des autres applications populaires comme Instagram et Facebook.



La dernière grosse panne de WhatsApp date du 25 octobre 2022 où il était impossible d'envoyer et de recevoir un message pendant plus de 2 heures. Les utilisateurs s'étaient rués en masse vers les autres apps de messagerie comme iMessage, Facebook Messenger ou encore Signal.

Dans la suite du classement, on retrouve Discord avec 1,3 million de rapports en 2022, le jeu Roblox puis le réseau social Instagram qui arrive à la cinquième position avec un grand nombre de rapports sur des phases de non-fonctionnement des stories.



Parmi les mauvais élèves, on aperçoit Call of Duty détenu pour le moment par Activision, Reddit, Snapchat ainsi que TikTok. Ils ont tous obtenu en 2022 moins de 500 000 rapports, ce qui est un exploit pour des jeux, applications et sites aussi populaires !



À noter que Spotify est le seul service de streaming à se retrouver dans le classement de Downdetector en 2022. Une mauvaise publicité pour le géant suédois qui arrive à maintenir malgré tout une place de "leader" sur le marché.

Contrairement à Twitter et Instagram, Facebook est l'un des rares réseaux à avoir fonctionné presque à la perfection au cours de cette année.

Du côté des jeux, Fortnite, Apex Legends ou encore Valorant se débrouillent bien avec une grande stabilité en 2022.

Télécharger l'app gratuite Downdetector

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.