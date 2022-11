Black Friday : Linksys propose son amplificateur Wi-Fi à -60%

Lors du Black Friday, on retrouve deux types de promotions, celles qui vont être timides avec des remises de -10% ou -15% et celles qui vont être particulièrement agressives avec des -60%. Linksys qui est une marque reconnue dans le domaine des routeurs et amplificateurs Wi-Fi vient de sortir le grand jeu avec une gigantesque promotion sur Amazon !



EDIT : la promo est déjà terminée, mais on trouve la prise Linksys à -50% chez Darty.

La prise murale amplificateur Wi-Fi à -60%

Le mois de novembre est probablement l'un des mois dans l'année où il est le plus difficile de mettre de l’argent de côté. En effet, c'est la période du Black Friday, l'événement annuel qui vous permet de réaliser de grosses économies sur vos cadeaux de Noël ou vous faire plaisir tout simplement !

Parmi les promotions du moment, on retrouve sans aucun doute celle de Linksys, la marque propose en ce moment un amplificateur de signal Wi-Fi en réduction à 29,99€ au lieu de 74,99€, ce qui représente une réduction de -60%.



Avec ce produit, vous trouvez une tonne davantage pour améliorer la portée de votre réseau Wi-Fi. Voici les engagements de la Linksys Prise Murale Whw0101P Wlan Mesh Double :

Améliorez la portée de votre réseau Wi-Fi jusqu'à 140 m2

Promesse d'une amélioration de votre Wi-Fi sans latence supplémentaire

Aucun câble n'est nécessaire, vous avez juste à brancher l'amplificateur sur une prise électrique

Technologie intelligente Mesh pour optimiser le plus possible la portée du Wi-Fi

Installation simple

Conviens pour tout type de logement (pavillon, logement à un ou plusieurs étages, logement en forme de L...)

Linksys propose également une application gratuite disponible sur iOS et Android, elle vous offrira la possibilité de créer un accès invité avec 50 connexions simultanées maximum, un contrôle parental et une gestion de priorité sur la bande passante pour les appareils les plus importants.



Vous retrouvez la protection WPA2 ainsi que des mises à jour automatiques qui permettront d'apporter régulièrement des correctifs de sécurité. Cet amplificateur Wi-Fi est capable de gérer des débits descendants jusqu'à 1,2 Gbit/s, ce qui est une bonne nouvelle pour les personnes qui sont en fibre.



Au niveau du design, comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessus, celui-ci est simple et moderne et ajoute un voyant LED qui vous indiquera le statut de fonctionnement en temps réel de votre amplificateur Wi-Fi.



Profitez dès maintenant du Linksys Prise Murale Whw0101P Wlan Mesh Double à seulement 29,99€ au lieu de 74,99€ (-60%). Si vous êtes abonné Amazon Prime, vous pourrez obtenir la livraison offerte, mais pas du délai de livraison en 1 jour ouvré.

