Nouvelles applications : Socially, Clocking et LottieFiles

Voici les nouvelles applications de la semaine. Cette fois, il y a un éditeur d'images animées pour les réseaux sociaux, une aide pour surveiller le temps de travail et une app anti-réseau social pour rester connecté avec ses proches.



De quoi exploiter votre iPhone ou iPad sans trop dépenser d'argent.

Démarquez-vous dans vos publications sur les médias sociaux avec LottieFiles. Cette application vous permet de créer, concevoir, télécharger et modifier des animations, que vous pouvez intégrer à vos messages sur Twitter, Instagram, Facebook et autre. Elle prend également en charge les autocollants animés, les collaborations et l'exportation de vos animations pour les utiliser dans un certain nombre d'applications de design.

Socially (App, iPhone / iPad, v1.1, 9 Mo, iOS 15.4, Rimone Holding)

En 2022, les médias sociaux sont partout. Au départ, l'objectif était de connecter le monde ensemble, mais tout cela a quelque peu dérapé et les études montrent que cela créé plus de solitude et mal-être qu'autre chose, en particulier chez les jeunes. Créer des relations durables dans le monde réel est devenu encore plus difficile de nos jours.



Socially est conçu pour recréer des liens significatifs entre vous et les personnes qui vous sont chères.

Socially n'est pas un média social, c'est un outil social qui se trouve dans votre poche et vous rappelle d'aller vers les personnes que vous aimez.



Pour cela, il suffit d'ajouter des personnes à l'application, comme un carnet de contacts, et de définir la fréquence à laquelle vous souhaitez vous connecter à chaque personne. L'application vous prévient lorsque cela fait trop longtemps.

Télécharger l'app gratuite Socially