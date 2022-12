La batterie Snap+ Mini de Mophie ajoute le MagSafe à tous les iPhone

Pour ceux qui préparent l'arrivée de leur nouveau téléphone ou qui cherchent à améliorer l'autonomie de leur iPhone existant, la solution des batteries externes MagSafe est excellente. Alors que de nombreuses marques proposent leur vision avec des prix plus raisonnables que ceux d'Apple, Mophie sort sa Snap+ Juice Pack Mini qui a un avantage sur les autres, elle est compatible avec les modèles inférieurs à l'iPhone 12, comme l'iPhone X, l'iPhone XS, l'iPhone XR ou l'iPhone 11 / 11 Pro.

Pas besoin d'un iPhone MagSafe

En effet, la Snap+ de Mophie a beau être compatible avec les iPhone MagSafe, soit les iPhone 12 et supérieurs, elle propose une rétro-compatibilité avec les modèles capables d'être rechargés sans fil. Pour mémoire, Apple a introduit la charge sans fil sur l'iPhone X et l'iPhone 8, ils sont également capables de profiter de la recharge rapide par câble. L'accessoire dispose d'un anneau supplémentaire à coller sur son téléphone compatible Qi pour permettre de fixer la batterie externe.

Justement, voyons les détails techniques de cette Snap+ Juice Pack Mini :

La batterie de 5 000 mAh permet de doubler l'autonomie de la plupart des téléphones.

La recharge sans fil est compatible avec tous les smartphones compatibles Qi.

Un adaptateur ajoute la compatibilité magnétique aux téléphones qui n'en sont pas équipés.

Le port USB-C permet de recharger le Juice Pack Mini ou de charger un autre appareil par câble.

Un câble USB-C vers USB-A est inclus.

Une finition haut de gamme avec un effet tissu original

Outre votre iPhone, la batterie externe de Mophie (groupe ZAGG) est capable de recharger votre Apple Watch ou vos AirPods, ce qui n'est pas négligeable. Voilà qui devrait satisfaire la plupart des besoins.

Prix du Mophie Snap+ Juice Pack Mini

Si vous êtes intéressé, sachez que la Mophie Snap+ Juice Pack Mini est vendue 45 euros sur Amazon, soit trois fois moins cher que la batterie MagSafe d'Apple et à peu près le même prix que d'autres modèles. Jusqu'ici, notre préférence allait à la batterie MagSafe d'Anker, actuellement en promotion à 29 euros au lieu de 49 euros.

