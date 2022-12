Le routeur Wi-Fi 6 Eero 6+ d'Amazon est en promotion

Vous possédez une ancienne génération de box internet et vous n'avez pas encore accès au Wi-Fi 6 à votre domicile pour avoir des débits descendants plus importants ? Bonne nouvelle, vous pouvez obtenir le Wi-Fi 6 sans changer votre box, pour cela, il vous suffit d'investir dans un routeur qui offre la nouvelle norme Wi-Fi 6. Amazon vous propose un deal sensationnel à travers sa marque Eero !

Le Eero 6+ est à -20%

Noël approche et Amazon dévoile ses dernières cartes pour vous faire craquer, le géant américain propose en ce moment ses ventes flash de Noël avec de belles réductions sur les produits phares. Au programme, ce superbe routeur Wi-Fi 6 aux caractéristiques convaincantes et aux promesses d'un Wi-Fi ultra-performant avec des débits et une portée à la pointe de vos attentes !



Avec le dernier routeur Eero 6+, on retrouve :

Un débit descendant pouvant aller jusqu'à 1 Gbit/s

Une prise en charge du 160 MHz

La technologie TrueMesh brevetée pour diriger intelligemment le trafic vers les zones où il y a de la demande de bande passante (cela évite les déconnexions et les points morts)

Une amélioration permanente grâce à des mises à jour de sécurité que téléchargera régulièrement votre Eero 6+

Intégration d'un hub connecté pour les appareils Thread et Zigbee (plus besoin d'acheter un hub supplémentaire)

Vous retrouvez avec le Eero 6+ plusieurs offres suivant la superficie de votre logement, vous pouvez obtenir un Eero 6+ capable de couvrir 140 m2, deux routeurs qui couvrent 280 m2 ou trois Eero 6+ qui s'occuperont d'apporter du Wi-Fi 6 sur une superficie de 420 m2.



Eero propose aussi une application iOS et Android performante, fluide et très complète, vous pourrez facilement modifier la configuration de votre Wi-Fi, ajouter des appareils sur un contrôle parental, visualisez les menaces qui ont été bloquées ainsi que les publicités qui ont été filtrées par le système...



Avec son Eero 6, Amazon inclut un port USB-C (pour alimenter le routeur) ainsi que deux ports Gigabit qui offrent une détection automatique. Le routeur est également équipé d'un voyant LED permettant de connaître son statut d'activité en temps réel.



Amazon donne par ailleurs une compatibilité avec Alexa. Si vous possédez une enceinte Echo, vous pourrez effectuer des actions sur la configuration de votre routeur directement avec des commandes vocales. Des ordres comme "Alexa, désactive le Wi-Fi" seront disponibles !



Autant dire que le Eero 6+ ne pourra pas vous décevoir si vous cherchez une connexion Wi-Fi performante capable de supprimer les zones blanches dans votre logement !

Profitez vite de cette belle promotion, car elle risque de ne pas durer longtemps.

