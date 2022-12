Louis Vuitton lance une nouvelle coque pour iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max

Spécialisée dans les sacs, bijoux, montres et parfums de luxe, la société Louis Vuitton a décidé en cette fin d'année d'amplifier sa présence dans les accessoires pour les smartphones haut de gamme. Sans surprise, la marque a choisi d'habiller les derniers iPhone 14 Pro, une nouvelle coque vient de sortir !

Une coque Louis Vuitton pour iPhone 14 Pro

Les coques pour iPhone sont un gigantesque business pour les entreprises qui prennent du temps de s'y investir. Quand on achète un iPhone à plus de 1000€, on a forcément envie qu'il reste en bon état sur le long terme, c'est là qu'interviennent les coques, elles protègent la vitre arrière et évitent qu'elle se casse si votre iPhone est victime d'une chute.

Une coque doit obligatoirement être résistante, mais rien n'empêche qu'elle vise aussi le côté haut de gamme avec des matériaux et une finition avancée. C'est justement ce que propose Louis Vuitton, l'entreprise a associé le luxe à la solidité pour sa nouvelle coque disponible dès maintenant.

La coque Pallas

La coque de protection "Pallas" est disponible pour les iPhone 14 Pro et Pro Max, mais aussi pour les générations d'iPhone précédentes (11, 12 et 13).

Voici comment Louis Vuitton la présente :

Cet étui Pallas allie la toile Monogram emblématique de Louis Vuitton à du cuir de veau raffiné. Doublé de microfibre douce, cet accessoire résistant offre une protection indispensable à ce smartphone nouvelle génération. Il possède également une poche plate élégante en forme de V, idéale pour les cartes et les tickets.

La coque Pallas vous coûtera assez cher, il faut compter :

350€ pour les iPhone 14 Pro et Pro Max

pour les iPhone 14 Pro et Pro Max 315€ pour les iPhone 13 Pro et Pro Max

pour les iPhone 13 Pro et Pro Max 315€ pour les iPhone 12 et 12 Pro

pour les iPhone 12 et 12 Pro 315€ pour l'iPhone 11 Pro

La coque Pallas est proposée en plusieurs couleurs, vous pouvez toutes les découvrir sur le site LV. À noter que la livraison sera assez longue, car le délai de fabrication de cette coque est estimé entre 12 et 18 jours. Autrement dit, n'espérez pas l'avoir pour le week-end de Noël !



