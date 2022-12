Les nouvelles usines 2 nm de TSMC pourraient retarder la production en 2025

Alors que les processeurs 3 nm de TSMC devraient arriver à temps pour les appareils Apple en 2023, notamment sur l'iPhone 15 Pro et les MacBook Pro M2 Pro / Max, les processeurs gravés en 2 nm pourraient connaître un léger retard et passer de fin 2024 à 2025.

Une nouvelle gravure pour la puce A18 de l'iPhone 17

Selon un nouveau rapport de United Daily News, l'administration chinoise des sciences et des technologies a révélé hier qu'en raison du retard pris dans l'examen de la planification urbaine du gouvernement de la ville de Taichung et du fait que le nouveau directeur du bureau de développement métropolitain n'a pas encore pris ses fonctions, le calendrier d'obtention du terrain pour la nouvelle usine 2nm de nouvelle génération de TSMC pourrait être retardé.

Pourtant, malgré les retards annoncés, TSMC a affirmé hier, lors d'un événement spécial, que le calendrier actuel de production de masse du processus 2 nm n'a pas varié.



La deuxième phase du plan d'expansion du parc Zhongke à Taichung a passé l'examen de l'équipe d'évaluation environnementale début décembre. L'administration de Zhongke avait initialement prévu de céder le terrain à TSMC pour la construction d'une nouvelle usine 2nm en mai de l'année prochaine ; TSMC a planifié deux phases pour commencer la construction l'année prochaine, et le premier processus 2nm sera mis en production à la fin de 2024 au plus tôt, avec un investissement total de 800 milliards à 1 trillion de yuans (145 milliards d'euros).



Selon TSMC, par rapport à la gravure en 3 nm (N3E), le processus 2nm permettra d'augmenter la vitesse d'horloge du processeur de 10 à 15 % à puissance égale, ou de réduire la consommation d'énergie de 25 à 30 % à vitesse égale. De bon augure pour l'iPhone 16, ou plutôt l'iPhone 17, car il faudra des dizaines de millions de puces A17 ou A18 pour satisfaire la demande d'Apple qui lance toujours ses téléphones phares en septembre.



Quant au processus 1nm plus avancé, TSMC n'a pas encore annoncé le calendrier de production de masse.