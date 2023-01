Des "AirPods Lite" sont bien en préparation

Dans le passé, une rumeur avait mentionné la possible arrivée des AirPods Lite, une paire d'écouteurs sans fil connectée aux fonctionnalités moins intéressantes que les AirPods 3/Pro 2, mais au tarif très attractif. En ce début d’année, cette fameuse rumeur revient sur le devant de la scène.

Les AirPods Lite disponibles dès 2023 ?

Aujourd'hui, le marché des écouteurs sans fil est divisé en trois catégories : il y a les écouteurs d'entrée de gamme, souvent vendus aux environ des 50-70€, le milieu de gamme couvert par Apple avec les AirPods 3 et le haut de gamme aussi exploité avec les AirPods Pro 2. Si Apple semble présent sur tous les fronts, le géant californien laisse le champ libre à la concurrence dès qu'il s'agit d'écouteurs sans fil à moins de 100 euros.



Selon l'analyste Jeff Pu de Haitong Intl Tech Research, ce "cadeau" fait aux concurrents va bientôt être terminé. Apple va prochainement lancer des AirPods Lite avec un tarif qui sera bien inférieur aux AirPods 2 toujours commercialisé.

2023 pourrait être l'année parfaite pour engager cette nouvelle paire d'écouteurs sans fil, car les ventes d'AirPods devraient traverser par une mauvaise passe. Jeff Pu pense que la demande d'AirPods diminuerait en 2023, d'après ses contacts dans le secteur. Les projections montrent notamment que les ventes d'AirPods baisseraient de 73 millions d'unités en 2022 à 63 millions d'unités en 2023. Cela serait en partie dû à une "demande décevante pour les AirPods 3" et à la possibilité qu'Apple ne dévoile pas de mise à jour des AirPods avant l'année prochaine.



Jeff Pu est dans l'incapacité de divulguer les fonctionnalités des AirPods Lite pour le moment, mais l'analyste affirme que le prix sera particulièrement compétitif et fera mal à des acteurs déjà bien installés sur le marché de l'entrée de gamme. On pense par exemple à Samsung, Oppo, Aukey, Xiaomi... Ces marques vont probablement être victime d'une baisse des ventes avec l'arrivée des AirPods Lite !



Avec la sortie des AirPods 3 l'année dernière, Apple a conservé la génération précédente dans les magasins pour 159 euros, tandis que les AirPods 3 coûtent 209 dollars. Ces "AirPods Lite" devraient valoir moins de 159 euros à coup sûr. À voir après la stratégie qu'adoptera Apple avec cette nouvelle paire d'écouteurs sans fil, est-ce que l'entreprise va vouloir booster sa part de marché avec des écouteurs au prix très accessibles ou va-t-elle vouloir préserver à tout prix sa marge de bénéfice ?



D'autres informations arriveront peut-être prochainement à propos des AirPods Lite, si le projet est bien en cours, on peut s'attendre à de nouvelles rumeurs courant 2023.

