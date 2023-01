Ember Travel Mug 2 : le thermos connecté que votre iPhone peut retrouver

Vous vous souvenez de la Ember Cup, cette tasse à café connectée idéale pour le bureau ? Et bien la marque Ember va plus loin, à l'occasion du CES 2023, en présentant la Travel Mug 2, un thermos pour garder vos boissons chaudes à la bonne température, même en balade. Mieux, l'appareil peut être ajouté au réseau Localiser d'Apple afin de le retrouver en cas de perte.

Le thermos à 200€

Le Travel Mug 2 d'Ember utilise donc l'application Localiser (Find My en anglais) d'Apple, ce qui permettra de le localiser facilement sur un Mac ou un appareil mobile. Le Travel Mug 2 sera lancé au printemps, pour remplacer la première édition.

Le Travel Mug 2 de 355 ml (pour 431 g) offre, pour la modique somme de 199 €, de nombreuses caractéristiques notables qui le distinguent des autres mugs (moins chers). L'une d'entre elles est un haut-parleur intégré qui fonctionne avec l'application d'Apple de votre iPhone 14 Pro ou d'autres appareils Apple, ainsi qu'un socle de chargement pour garder vos boissons chaudes toute la journée.



Le thermos reste chaud jusqu'à trois heures pendant que vous êtes en mouvement grâce à une batterie qui est également présente dans le bas de l'appareil. Un écran tactile qui vous permet de modifier rapidement la température (entre 50 et 62 degrés Celsius) est également situé sur le côté de la tasse. Comme les autres produits Ember, le Travel Mug 2 est compatible avec l'application officielle de l'entreprise (cf plus bas).



En 2019, Localiser a fait ses débuts avec iOS 13. De plus, elle est accessible sur watchOS, macOS et iPadOS. L'appli permet de suivre les allées et venues d'accessoires tiers ainsi que de produits Apple, comme les AirPods et les AirTags.

Reste que ce Travel Mug 2 est cher, très cher. Pas certain qu'il trouve un large public, mais sait-on jamais. Outre le site officiel, Ember vend ses produits sur Amazon.

