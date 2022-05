Ember Cup : contrôlez la température de votre tasse de café depuis votre iPhone

Quand on compare la connectivité des objets d'aujourd'hui à celles d'il y a 20 ans en arrière, on se rend compte que les appareils connectés se sont démocratisés à une très grande vitesse. Si désormais les ampoules qui se connectent en WiFi sont devenues banales, c'est moins le cas pour les... tasses de café !

Gardez votre café au chaud

Grosse nouveauté du côté de l'entreprise américaine Ember, les clients peuvent apercevoir un nouveau produit dans le catalogue depuis quelques heures, il s'agit de l'Ember Cup qui se contrôle depuis votre iPhone ou smartphone Android après un appairage en Bluetooth.

Cette tasse qui paraît comme toutes les autres à première vue possède sa propre petite batterie pour garder votre boisson au chaud ainsi que d'un système capable de recevoir des informations visant à définir une température précise.



Disponible au tarif de 99,95 dollars (pour le moment exclusivement aux États-Unis), Ember propose à travers cette nouveauté sa tasse connectée la moins chère.

Parmi les choses à savoir sur l'Ember Cup, c'est le mode de recharge. Dans le packaging, on trouve un sous-verre, vous aurez juste à poser la tasse dessus et vous aurez une recharge de la tasse qui commencera. Pas besoin de brancher de câble USB-C à la tasse, il faudra uniquement le faire au sous-verre. Ce procédé rappelle ce qu'on retrouve avec un smartphone et une base de recharge sans fil Qi.



Depuis votre iPhone (ou smartphone Android), vous pouvez régler la température comme bon vous semble. La tasse assure le maintien de la chaleur pendant une durée de 90 minutes maximum, ce qui est largement suffisant pour profiter d'une boisson chaude si vous avez d'autres choses à faire.

La température par défaut est de 57°C, à vous d'ajuster après à la température qui vous convient le plus.



Sur l'Ember Cup à 99,95 dollars, on identifie un design simple et extrêmement soigné par les designers de l'entreprise. Cette nouvelle tasse s'est essentiellement basée sur les autres produits de la marque Ember, mais qui sont plus chers.