Apple augmente la superficie de son campus d'Austin au Texas en injectant une grosse somme

Il y a quelques mois, on apprenait qu'Apple avait l'intention d'investir 1 milliard de dollars dans un campus à Austin composé de bureaux et des chambres d'hôtel. Aujourd'hui, nous en savons plus sur cet incroyable projet qui pourrait presque faire de l'ombre à l'Apple Park (on a bien dit presque), le géant californien aurait considérablement fait évoluer la dépense initiale.

Un ajout de 240 millions de dollars

Avec 15 000 employés qui pourront être accueillis quotidiennement et 192 chambres d'hôtel pour permettre aux salariés de dormir sur place, Apple voit très grand pour son campus d'Austin au Texas. L'entreprise voulait initialement dépenser 1 milliard de dollars, mais finalement, il en faudra 240 millions de plus pour combler toutes les attentes de Tim Cook et du conseil d'administration.

Le nouveau campus sera divisé en deux bâtiments, l'un aura quatre étages, le second cinq étages. Selon une annonce récente de MySA, la construction des deux bâtiments commencera le 30 septembre 2023 et devrait se terminer le 30 mars 2025. Pour les deux bâtiments, Apple travaille avec HKS Architects, l'un des cabinets d'architectures les plus renommés aux États-Unis !

Pourquoi des chambres d'hôtel ?

Grâce aux chambres sur le campus, Apple pourra économiser les frais d'hôtels des salariés étrangers qui viennent d'Europe ou d'autres pays où Apple peut avoir une activité importante dans le domaine du développement, de l'ingénierie...

Cela pourrait aussi servir pour les employés du campus d'Austin qui habitent loin et qui voudraient rester sur place pour faciliter leur quotidien.



On a hâte d'avoir les photos de ce nouveau campus quand les travaux seront définitivement terminés !