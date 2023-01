Apple adoucit sa politique COVID

36 mois plus tard, on aperçoit le bout du tunnel. Selon les dires d'une journaliste, les tests COVID vont disparaître des locaux d'Apple d'ici quelques jours. Une bonne nouvelle qui devrait faire plaisir à tout le monde.

Apple commence à passer à autre chose

Après trois longues années de galère, il est enfin temps de tourner la page. Comme indiqué par la journaliste Zoë Schiffer, qui a des sources en interne chez Apple, les tests COVID ne seront plus obligatoires pour les employés qui se rendent au bureau à partir du 30 janvier.



Jusqu'à maintenant, les salariés d'Apple devaient effectuer un test contre le covid-19 à chaque fois qu'ils pénétraient sur leur lieu de travail. Une situation qui avait d'ailleurs forcé l'entreprise à adopter massivement le télétravail.



Autre changement, la fin des congés maladies illimités pour celles et ceux qui présentent des symptômes du covid-19. Dorénavant, ce sera cinq jours après s'être justifié via un test positif. Ce dispositif sera en revanche appliqué à partir du mois d'août.



Voilà qui devrait également relancer le débat du télétravail chez Apple. Pour rappel, la plupart des employés ne souhaitent plus retourner à 100 % en présentiel, ce qui n'est pas du goût des dirigeants. La situation était tendue l'année dernière à ce sujet.

WWDC 2023 : enfin le retour du grand public ?

Si le retour à la normale est avéré, alors les évènements organisés par la firme devraient, eux aussi, retrouver leur formule d'antan. Si c'est le cas, on parle d'un retour des Keynote en direct avec du public sur place.



Espérons que la WWDC 23, qui se déroulera cet été, retrouve son public remplacé depuis deux éditions par des memojis. Aucune information concrète pour le moment, mais les infos du jour vont dans le bon sens.