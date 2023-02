L'Apple Watch Series X et l'Apple Watch SE 3 en 2024

Nous vous en parlions en exclusivité le mois dernier, Apple prépare une Apple Watch X. Mais d'après l'analyste David Hsieh de Omdia, la firme aurait prévu de décaler sa sortie à l'année prochaine, en plus de l'Apple Watch SE de troisième génération. Les deux auraient un écran plus grand.

Une Apple Watch X plus grande

Dans sa note de recherche, l'analyste affirme que la "Series X" disposera d'options de taille d'écran de 1,89 pouce et de 2,04 pouces, soit de 5 % à 10 % plus grandes que l'Apple Watch Series 8 actuelle. Ces mesures s'appliquent à la dalle rectangulaire donc, avec les angles arrondis, la zone visible réelle est légèrement moindre.



Concernant le nom marketing de l'Apple Watch X, il reprendrait logiquement le branding de l'iPhone X en son temps, mais le nom n'est pas confirmé officiellement. Nous l'avions dévoilé en première mondiale en janvier (cf Apple Watch X). Ce devrait être en tout cas la 10e génération de la montre connectée. L'Apple Watch originale a été présentée en septembre 2014 et commercialisée en avril 2015. Mais cette année marquera la sortie de watchOS 10...

Une Apple Watch SE 3 aussi

Quant à l'Apple Watch SE de troisième génération, l'analyste de Omdia s'attend à ce que l'appareil reprenne les tailles d'écran que l'Apple Watch Series 8, soit 41 mm et 45 mm, contre 40 mm et 44 mm pour l'Apple Watch SE 2 actuelle. Pour lui, l'Apple Watch Series 9 de cette année conservera aussi les mêmes dimensions.

Apple Watch Ultra 2

Enfin, confirmant les dires de Ross Young et Jeff Pu, Hsieh pense que l'Apple Watch Ultra 2 sera dotée d'un écran plus grand de 2,13 pouces, à comparer avec l'affichage de 1,99 pouces de l'Apple Watch Ultra actuelle. Elle est d'ailleurs actuellement en promotion.