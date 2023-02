Nouvelle mise à jour disponible pour le MagSafe Duo

Chez Apple, chaque appareil (ou presque) détient sa propre version logicielle, cela passe par les écrans comme le Pro Display XDR jusqu'aux accessoires qui n'ont qu'une mission : charger une Apple Watch et un iPhone. Le récent MagSafe Duo vient de recevoir une importante mise à jour, on vous en dit plus !

Apple met à jour son MagSafe Duo

Cette nuit, Apple a mis à jour le logiciel du chargeur MagSafe Duo afin qu'il soit compatible avec l'Apple Watch et les versions de l'iPhone qui utilisent le connecteur MagSafe. Le micrologiciel mis à jour est le 10M3063, mais le numéro de version dans l'application des paramètres est passé de 186.0.0.0 à 256.1067.0.

Si vous ne le connaissez pas encore, le MagSafe Duo a été conçu pour recharger un iPhone et une Apple Watch en simultané, vous pouvez aussi recharger votre boîtier de charge sans fil pour AirPods ou d'autres appareils certifiés Qi.

La particularité du MagSafe Duo, c'est qu'il est capable de se plier pour faciliter son transport dans un sac ou une valise, l'accessoire a été pensé pour ceux qui se déplacent souvent !

Comment s'installe une mise à jour pour MagSafe Duo ?

Officiellement, il n'existe pas de méthode officielle pour installer la mise à jour, on imagine que cela se réalise comme pour des AirPods, l'accessoire se connecte à l'iPhone et récupère sa mise à jour à travers cette connexion.

