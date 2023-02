App Store : le Japon demande au moins 1 boutique d'apps tierce sur iOS et Android

Depuis toujours, Apple limite la distribution des applications à une seule boutique : l'App Store. Quand vous êtes dans l'écosystème pommé, vous ne pouvez pas profiter d'un autre store que celui d'Apple, ce qui vous empêche d'obtenir des prix plus avantageux et des abonnements moins chers. Au Japon, le régulateur estime que cette situation a trop duré et qu'il est temps de changer de stratégie et d'ouvrir les portes d'une nouvelle distribution d'applications.

Apple et Google sont visés par un rapport

Le régulateur anti-trust japonais vient de rédiger un rapport pour le moins inquiétant envers Apple et Google. Les deux entreprises sont accusés de profiter "d'un abus de position de négociation dominante", le régulateur sous-entend que les deux géants américains ont conscience de l'aspect néfaste d'une distribution d'applications exclusives sur leur OS respectif, mais ne font rien pour changer les choses afin que les consommateurs puissent bénéficier d'une concurrence entre plusieurs stores.



Pour le Japon, il ne fait aucun doute qu'il est urgent qu'Apple et Google ouvrent les vannes et permettent à leurs clients de télécharger des applications et réaliser des transactions autre part que sur l'App Store et le Play Store. Cela n'est pas mentionné dans le rapport, mais des mesures contraignantes visant à obliger Apple et Google à s'ouvrir aux stores tiers pourraient bientôt débarquer sur le sol japonais. Si les deux géants refusent d'autoriser les stores tiers, des amendes à répétitions ou même des interdictions de ventes auront probablement lieu.

Aujourd'hui, le régulateur japonais demande à Apple et Google au moins une boutique tierce approuvée et de continuer à innover, mais "sans entraver la création de nouveaux produits ou services et la construction de nouveaux écosystèmes centrés sur de tels produits ou services par des développeurs autres que Google et Apple". Le régulateur a estimé que les méthodes commerciales actuelles des deux entreprises constituaient un "problème au titre de l'AMA" (la loi antimonopole du pays). En 2018, Apple a été accusé d'enfreindre cette règle en raison de ses transactions prétendument "anti-consommateurs" avec les fournisseurs de téléphonie cellulaire locaux.



Plus le temps passe et plus le modèle actuel de l'App Store se fatigue au point de poser problème dans énormément de pays à travers le monde. En Corée du Sud, les applications ne sont plus obligées d'utiliser le système de paiement de l'App Store, elles peuvent mettre en place d'autres systèmes comme PayPal, Amazon Pay... Même son de cloche aux Pays-Bas où les paiements tiers sont imposés depuis plus d'un an pour Apple, là aussi, c'est le résultat d'un long combat.



Les choses pourraient bientôt changer sur iOS !

Dans un avenir proche, les stores tiers comme les paiements alternatifs se démocratiseront probablement à grande vitesse et pas que dans les pays où les régulateurs veulent agir pour bousculer la politique d'Apple.



