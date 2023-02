Surveillez les calories et le sucre consommé avec SugarBot sur Apple Watch

Sur l'App Store, on retrouve une quantité hallucinante d'applications qui vous aident à avoir une vie plus saine et perdre du poids. C'est le cas de l'application SugarBot Food Calorie Counter. Cette app disponible sur iOS n'est pas un simple compteur de calories, elle peut aussi vous offrir un visuel en temps réel sur votre consommation de sucre quotidienne. Une bonne chose qui permet de savoir quand vous avez dépassé la limite du raisonnable !

SugarBot, maintenant au poignet

Bonne nouvelle, si vous avez installé l'application iOS de SugarBot, vous pouvez dès maintenant bénéficier de la version watchOS. Plus besoin de prendre votre iPhone pour interagir avec SugarBot, tout peut se faire directement depuis votre poignet avec l'Apple Watch.



Le principe de SugarBot est simple, dès la première ouverture de l'application, vous pourrez commencer à entrer vos apports alimentaires quotidiens. Dès que SugarBot connaîtra votre corpulence, elle pourra vous définir une limite de calories et de quantité de sucre à ne pas dépasser au quotidien.

Évidemment, l'application ne va pas vous observer toute la journée à l'aide de la caméra de votre iPhone, il faudra saisir manuellement ce que vous avez mangé dans la journée.

L'application vous propose une liste des aliments les plus populaires et ceux qui le sont moins. Vous pourrez déclarer avoir mangé un pain au chocolat (ou une chocolatine) ou même un plat dans un fast-food comme le Big Mac de McDonald's. L'application ajoutera automatiquement la valeur nutritive de l'aliment dans votre compteur et celui-ci évoluera en temps réel sur votre consommation de sucre et les calories consommées depuis votre réveil.



SugarBot vous permet non seulement de tenir un registre des aliments que vous consommez, mais l'app fournit également des tableaux utiles et intelligents qui expliquent votre régime et vous montrent comment retrouver une alimentation saine. Les utilisateurs de SugarBot ont la possibilité d'établir des objectifs quotidiens pour les glucides et les protéines. Le programme comporte également un bouton intitulé "Insights", qui fournit un résumé de votre semaine, de votre mois et de votre année. Cet onglet vous offre l’opportunité de comparer les données de différentes périodes et de visualiser les efforts que vous avez faits.

Pour pousser l'expérience encore plus loin, SugarBot est une application compatible à l'app Santé d'Apple. "Santé" est considérée comme le "point central" de la collecte de vos données de santé.



SugarBot est gratuit, mais peut nécessiter un abonnement mensuel ou annuel pour accéder à des fonctionnalités supplémentaires. À noter que la dernière version de l'application avec le support de l'Apple Watch est déjà disponible. Rendez-vous dans l'App Store pour l'installer dès maintenant !

Télécharger l'app gratuite SugarBot