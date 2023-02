L'app Waze abandonne son widget sur iOS

Waze, propriété de Google depuis 2013, a discrètement supprimé son widget iOS historique, la fonctionnalité n'étant plus disponible dans la version 4.92.



Introduit pour la première fois en 2014 avec iOS 8, le "today widget" du GPS communautaire pour les iPhone a longtemps permis aux utilisateurs de lancer rapidement la navigation vers leur domicile ou leur lieu de travail directement depuis l'écran d'accueil le plus à gauche. Cette option a survécu, mais n'a jamais profité des améliorations apportées aux widgets avec iOS 14.

Waze fait une croix sur son widget

Annoncé discrètement dans un message de forum au début du mois, la fin du widget de Waze étant du à une utilisation "considérablement faible".

Depuis quelques jours, Waze sur iOS ne propose plus de widget, ce qui peine quelques utilisateurs qui avaient pris goût aux raccourcis pratiques. Mais il est vrai qu'on attendait plus d'une application qui compte des centaines de millions de clients.



Il n'est pas clair si Waze prévoit de ramener cette fonctionnalité d'une manière ou d'une autre. Si c'était le cas, espérons qu'il soit moderne, s'installant sur l'écran d'accueil et l'écran verrouillé.



En effet, Google Maps, son cousin, a des widgets iOS avec une fonctionnalité très similaire, et a également déployé un support pour les widgets du lockscreen l'année dernière.

Télécharger l'app gratuite Waze