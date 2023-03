iOS 16.4 permet d'utiliser un identifiant Apple pour installer la bêta

Avec iOS 16.4, Apple ajoute la gestion multi-identifiants Apple sur un iPhone ou un iPad. Cela devrait notamment permettre aux développeurs de se connecter avec un second Apple ID sur les versions bêtas en restant sur le même appareil. L’idée est de restreindre l’accès aux seuls développeurs.

Plutôt pratique

À partir d'iOS 16.4, il sera enfin possible d'utiliser un second identifiant Apple pour se connecter à son compte bêta. Une fonction bien pratique pour les utilisateurs qui ont deux identifiants, l'un pour l'usage personnel et le second pour le compte bêta.

Il suffira d'indiquer un compte iOS bêta développeur ou bêta public directement dans les paramètres. Dès que vous basculerez sur une version bêta d'iOS sur votre iPhone, c'est l'Apple ID indiqué en amont qui sera sélectionné à la place de votre Apple ID initial.



Pour ce faire, il faudra se rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle et enregistrer l'adresse qui doit être effective lorsqu'une version bêta tourne sur votre iPhone. Un changement qui devrait être apprécié par la communauté des développeurs et qui devrait leur faciliter la vie. En revanche, les testeurs non développeurs seront probablement bloqués à partir d’iOS 16.5 ou iOS 17.