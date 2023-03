Apple ne licencie pas mais fait des économies ailleurs

Bloomberg rapporte qu'Apple a mis en place deux nouvelles règles pour faire des économies en ces temps compliqués. L'idée serait d'encore moins remplacer les postes qui ne sont plus occupés, mais également de supprimer une prime-bonus pour les employés.

La période est difficile…

Après le carnaval 2021, 2022 a laissé place aux doutes et à la souffrance au monde de la tech'. Sur les trois derniers mois de l'année, les GAFAM ont licencié plus de 50 000 personnes. Meta en a d'ailleurs ajouté 10 000 de plus cette après-midi.



L'unique survivant dans cette histoire est Apple. Il est le seul des cinq à ne pas avoir procédé à un plan de licenciements massifs. Néanmoins, selon les sources de Bloomberg, les restrictions budgétaires sont tout de même présentes.

Premièrement, le nombre de primes-bonus devrait passer de deux fois par an à une seule fois. Désormais, le bonus d'avril n'existe plus et les employés devront uniquement se contenter de celui du mois d'octobre.



Deuxième initiative, la diminution de la cadence d'embauches. Depuis plusieurs mois déjà, Apple ne remplace pas les postes qui sont laissés vacants par des employés externes dont le contrat n'est pas renouvelé.



À partir du mois prochain, cette décision s'appliquera à bien plus de secteurs que ce n'est le cas actuellement. Une décision radicale qui devrait réduire les effectifs sur le long terme et par conséquent faire des économies.