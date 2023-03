CardioBot est maintenant capable de mesurer votre niveau de stress

Connaissez-vous l'application Cardiobot ? Disponible sur l'App Store, cette app vous permet de collecter les données de votre Apple Watch afin d'en apprendre plus sur votre rythme cardiaque. Grâce à des graphiques détaillés et des conseils pour être en meilleure santé, Cardiobot complète les relevés cardiaques de votre Apple Watch.

CardioBot mesure le niveau de stress

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de l'application CardioBot !

Dès aujourd'hui, l’app ajoute une nouvelle fonctionnalité santé, elle est désormais capable de mesurer votre niveau de stress.

Comment cela est possible ?



En réalité, c'est très simple. L'application précise que la fonction est basée sur la VRC (ou variabilité de la fréquence cardiaque). Cette fluctuation peut indiquer dans quelle mesure votre corps gère efficacement le stress ou un exercice rigoureux. Les personnes dont la VRC est faible peuvent ressentir un stress plus important, tandis que celles dont la VRC est élevée souffrent rarement de stress. En outre, une VRC élevée est le signe d'un système cardiovasculaire sain.

La dernière version de l'application affiche votre niveau de stress directement dans la page d'accueil en dessous de vos "points de cœur", CardioBot vous communiquera quelques informations à propos de cette nouvelle mesure afin de faciliter sa compréhension.



Au-delà de cette nouveauté, CardioBot continue de prendre en charge le suivi de la pression artérielle et du pouls, les données sont enregistrées au sein de l'app et consultables avec un historique complet et précis.

CardioBot est disponible en téléchargement sur l'App Store. Vous pouvez obtenir l'application gratuitement, mais elle nécessite le paiement d'un abonnement mensuel (1,99€) ou annuel (21,99€).

Sur votre iPhone, iOS 14 minimum est exigé et watchOS 7 ou plus récent est indispensable sur l'Apple Watch !

Télécharger l'app gratuite CardioBot Heart Rate Monitor