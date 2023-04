Un tribunal autorise Apple de n'utiliser la marque "Apple Music" que pour le streaming

Le monde entier connaît Apple Music pour son service de streaming disponible dans l'écosystème Apple, mais aussi Android grâce à une application dédiée. L'étape suivante vers laquelle voulait aller Apple, c'était l'utilisation de sa marque pour des concerts, mais l'entreprise ne pourra pas, la justice américaine l'interdit suite à une plainte du musicien Charlie Bertini.

Apple Music doit rester dans l'univers du streaming et ne jamais en sortir

Un tribunal américain a récemment autorisé Apple à utiliser la marque "Apple Music" uniquement pour le marché du streaming. Cette décision de justice fait suite à une plainte déposée par l'artiste Charlie Bertini, qui a affirmé que le terme "Apple Music" portait à confusion avec sa propre marque déposée en 1985, "AppleJazz".



Le dépôt de la marque par Bertini a été pris en compte par l'United States Patent and Trademark Office (USPTO), l'organisme n'avait pas considéré à l'époque cela comme un abus ou une tentative de "trolling" visant à extorquer de l'argent à Apple pour l'utilisation de sa propre marque.

La décision de justice est un coup dur pour Apple qui avait pour projet de promouvoir sa marque "Apple Music" lors de concerts organisés pour les abonnés de son service de streaming, aux États-Unis et dans le reste du monde. La firme de Cupertino n'a pas encore exprimé de souhait de faire appel à cette décision, il est possible que l'équipe d'avocats prépare une nouvelle offensive pour convaincre la justice qu'utiliser la marque "Apple Music" ne créera pas de confusion dans l'esprit des consommateurs.



L'entreprise a le droit d'utiliser la marque "Apple" pour les concerts, mais cela n'a pas le même impact sans le mot "Music". La décision de justice a mis un frein aux ambitions d'Apple de promouvoir sa marque "Apple Music" lors de concerts, ce qui aurait été une fantastique vitrine. Heureusement, le tribunal n'a pas mentionné le partenariat entre Apple et le Super Bowl Halftime Show. Pour rappel, Apple a signé un accord sur plusieurs années pour mettre en avant son service de streaming pendant le concert qui a lieu lors de la mi-temps du Superbowl aux États-Unis.