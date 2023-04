La refonte d'Apple Plans s'étend à l'Autriche, Croatie, Hongrie, Pologne, Slovénie etc

Apple a annoncé aujourd'hui que son application Plans remaniée est déployée en Autriche, en Croatie, en Hongrie, en Pologne, en Slovénie et en République tchèque. Comme les français l'an passé, les européens de l'Est ont droit à une nouvelle expérience qui offre une couverture routière plus détaillée, une meilleure navigation, des modèles 3D personnalisés des points de repère les plus populaires, des survols, et bien plus encore.

Plans 2.0 est arrivé

Outre les nouvelles cartes 3D et la navigation routière plus fine, Plans peut également aider les conducteurs autrichiens, tchèques, hongrois et polonais possédant certains véhicules électriques à planifier des trajets comprenant des arrêts de recharge appropriés en analysant les dénivelés et d'autres facteurs le long d'un itinéraire. Les usagers des transports en commun en Autriche, en Croatie, en Hongrie, en Pologne, en Slovénie et en République tchèque peuvent trouver plus facilement les stations les plus proches et épingler leurs lignes préférées. Ils recevront également des notifications lorsqu'il sera temps de descendre à leur arrêt.



Look Around s'étend également à tous ces pays à partir d'aujourd'hui, offrant des images haute résolution au niveau des rues dans l'application Maps. Cette fonctionnalité est similaire à Street View de Google, mais avec des transitions plus fluides lors des panoramiques et des zooms.

Des fonctionnalités plus immersives

Les villes tridimensionnelles comprennent des détails sans précédent sur les quartiers, les zones commerciales, les ports de plaisance, les bâtiments et bien plus encore. Les utilisateurs peuvent désormais voir les détails de l'élévation, les nouvelles étiquettes routières et les points de repère personnalisés dans les villes du monde entier, notamment Berlin, Hambourg, Londres, Los Angeles, Melbourne, Miami, Montréal, San Francisco, Sydney, Vancouver et bien d'autres.

L'application Favoris permet de naviguer d'une seule touche vers les endroits les plus fréquentés. Que ce soit à la maison, au travail, à la salle de sport ou à l'école, les utilisateurs peuvent simplement toucher et aller une fois qu'un lieu se trouve dans les Favoris sur l'écran de lancement.

Flyover permet de voir certaines grandes zones métropolitaines avec des vues 3D immersives et réalistes. Les utilisateurs peuvent déplacer leur appareil dans l'espace pour découvrir une ville vue d'en haut, ou l'explorer en haute résolution en effectuant des zooms, des panoramiques, des inclinaisons et des rotations autour de la ville et de ses points d'intérêt.

Les cartes intérieures pour les aéroports et les centres commerciaux permettent aux utilisateurs d'ouvrir simplement l'application Maps et de voir à quel niveau ils se trouvent, l'emplacement des toilettes et même les magasins et les restaurants ouverts.

C'est la dix-huitième fois qu'Apple élargit ses nouvelles données cartographiques depuis son lancement public en septembre 2018. Elle s'est étendue au Royaume-Uni, à l'Irlande, au Canada, à l'Espagne, au Portugal, à l'Italie, à l'Australie, à la Nouvelle-Zélande, à Singapour, à la France, à l'Allemagne et à certains autres pays et territoires.

