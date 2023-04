Comment recharger votre iPhone plus rapidement

Si vous êtes un possesseur d'iPhone, vous savez que l'un des défauts majeurs par rapport à la concurrence, c'est la relative lenteur de charge. Tous les téléphones d'Apple sont loin d'être aussi rapides que les Samsung, Oppo, Huawei et autre Xiaomi. Au mieux, vous pouvez recharger à la vitesse de 27 Watts avec un iPhone 14 Pro Max, encore faut-il réunir tous les critères.



Apple améliore son iPhone chaque année, avec constamment des améliorations sur les appareils photo, le processeur, l'écran et, depuis peu, l'autonomie de la batterie. Cependant, l'iPhone reste à la traîne en ce qui concerne la vitesse de chargement. Heureusement, nous vous proposons quelques conseils pour accélérer tout cela, idéal quand on doit partir dans la foulée.



Un nouvel épisode de notre rubrique dédiée aux tutos : "iPhone Facile".

Des astuces pour charger plus vite son iPhone

Dans ce guide rapide, nous allons vous donner quelques conseils et vous montrer comment charger votre iPhone plus rapidement.

Le mode avion

L'astuce logicielle la plus efficace est très simple. Il suffit d'activer le "mode Avion". Ce dernier, comme son nom l'indique, est initialement conçu pour les situations où vous vous trouvez à 3 000 mètres d'altitude et où vous devez désactiver le signal cellulaire de votre appareil pour éviter toute interférence avec l'avion.



Cette fonctionnalité coupe tout signal, limitant par essence la consommation énergétique. Ainsi, votre iPhone n'utilisera que très peu sa batterie, parfait lors de la recharge.



Si vous utilisez le mode Avion pour accélérer le temps de charge de votre iPhone, sachez que vous pouvez activer le Wi-Fi dans le Centre de contrôle afin de ne manquer aucune notification urgente. Mais vous allez diminuer légèrement la vitesse.

Activer le mode avion :

Ouvrez l'application "Réglages"

Activer le "mode avion"

Ou bien, ouvrez le "Centre de contrôle" (tirer l'écran vers le bas à partir du coin haut à droite) et appuyez sur l'icône "Avion".

Activez le mode économie d'énergie

Si le mode Avion est trop contraignant, votre iPhone dispose également d'un mode faible consommation pour vous aider à économiser de la batterie. Le mode économie d'énergie désactive les fonctions d'arrière-plan de votre iPhone qui ne sont pas essentielles à son bon fonctionnement. Cela signifie que l'actualisation automatique des applications est désactivée et que la luminosité de votre téléphone est réduite pour économiser la batterie. De même, les mails ne seront plus récupérés automatiquement et le processeur est bridé.



C'est une bonne solution pour accélérer la recharge en limitant la consommation énergétique. On peut d'ailleurs combiner les deux modes pour un effet accru.

Ouvrez "Réglages"

Touchez "Batterie"

Activez le mode faible consommation

Ou bien, vous pouvez l'activer depuis le "Centre de contrôle" (si vous l'avez ajouté depuis "Réglages" > "Centre de contrôle" ).

Le chargeur rapide

Mais tout cela ne sera pas très efficace sans un chargeur rapide, un accessoire compatible avec la norme Power Delivery. Même s'il n'est pas aussi rapide que certains smartphones Android, le fait d'avoir un chargeur rapide comme l'adaptateur UGreen 30 W (ou le modèle Anker très compact) et un câble USB-C vers Lightning vous permet de recharger votre iPhone jusqu'à 50 % de batterie en un peu plus de 30 minutes. Le chargeur Apple rapide de 20 W est aussi une option, mais un peu moins rapide. Il faut garder en tête que le meilleur iPhone charge à 27 Watts maximum, inutile donc d'aller acheter une brique de 60 W par exemple. Nous avions proposé une sélection de chargeurs rapides pas chers.

Le chargeur MagSafe portable

Enfin, il reste une option intéressante à considérer : le chargeur MagSafe. Depuis l'iPhone 12, il est possible d'avoir un chargeur sans fil qui se place derrière votre iPhone et qui peut même être débranché pour vous suivre. Si l'accessoire MagSafe d'Apple est cher, nous avions déjà présenté plusieurs alternatives à moins de 40 euros comme la batterie vendue par Anker. De quoi recharger partout sans effort.

Conclusion

Ces quatre options simples vous offrent de quoi recharger votre iPhone plus rapidement que jamais, évitant l'angoissante panne de batterie. En les combinant, vous obtiendrez les meilleures vitesses de charge possibles, quelque soit votre modèle. La recharge rapide est apparu sur l'iPhone X et l'iPhone 8 en 2017, et est disponible sur tous les appareils plus récents comme l'iPhone XS, l'iPhone 11, l'iPhone 12, l'iPhone 13, l'iPhone 14 et les iPhone SE 2020 et 2022. Elle sera évidemment de la partie sur les iPhone 15, en espérant qu'Apple nous propose enfin une recharge à 40 voire 50 Watts.

