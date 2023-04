Tesla construit une usine de batteries Megapack à Shanghai

Tesla va construire une nouvelle usine de batteries à Shanghai. Dimanche, le constructeur automobile a annoncé qu'il commencerait la construction d'une nouvelle "Megapack" dans le courant de l'année. Une fois l'usine achevée avant le second semestre 2024, elle sera en mesure de produire 10 000 Megapacks par an. Chaque batterie de la taille d'un conteneur peut stocker suffisamment d'énergie pour alimenter environ 3 600 foyers pendant une heure. Tesla a déclaré à Bloomberg qu'elle prévoyait de vendre les Megapacks qu'elle fabrique en Chine dans le monde entier.



L'entreprise a construit des installations Megapack dans quelques endroits du monde, notamment au Texas et en Australie-Méridionale. Elle a récemment annoncé une usine au Mexique.

Alors qu'on s'attendait à une usine en Allemagne, aux côtés de la GigaFactory de Berlin, le constructeur californien a finalement choisi la Chine pour sa prochaine installation. Un mouvement surprenant, d'autant que la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis s'accroît de jour en jour. Malgré les initiatives américaines visant à attirer les entreprises vers la production locale, la dernière étant un crédit d'impôt de 7 500 dollars prévu par la loi sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act) pour l'achat d'un VE dont la batterie a été produite à l'aide de minéraux dans la région, la marque ajoute une seconde usine en Chine.

La Megapack viendra en effet s'ajouter à la Gigafactory de Shanghai qui fabrique des véhicules électriques.

Our next Megafactory will be in Shanghai 🇨🇳—capable of producing 10k Megapacks per year pic.twitter.com/KlVGq5gYOg