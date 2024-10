Un robot Tesla attaque un humain dans l'usine au Texas

Notre monde évolue et cette histoire le confirme. Dans la Gigafactory située au Texas (USA), un robot Tesla autonome a malencontreusement attaqué un humain en le confondant avec un objet. Même si le drame a été évité, voilà qui pose pas mal de questions sur la sécurité entre humains et robots.

L'accident 3.0

La première histoire du genre. On apprend qu'en 2021, dans l'usine Tesla basée à Austin au Texas, un robot a attaqué un employé sur son lieu de travail. Le robot aurait visiblement confondu l'homme avec la marchandise et sectionné son bras au point de le faire saigner.



Face à cet acte inattendu, d'autres employés se sont précipités pour appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence situé sur le dos de la machine et ainsi éviter que le drame ne s'accentue. Un problème qui ne serait pas le premier du genre dans l'usine, bien que cela soit tout de même rarissime, même si une avocate affirme que Tesla sous-estime ce nombre.

D'après The Information, en 2022, un travailleur sur 21 aurait été blessé dans cette même usine du Texas. Précisons tout de même qu'on parle ici des accidents en tout genre et pas uniquement des cas liés aux robots autonomes.



Les instances sont d'ailleurs unanimes sur ce sujet, les futures versions de robots travailleurs qui se déplacent librement comme ici devront impérativement gagner en intelligence pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Des mesures de protection supplémentaires devront être intégrées à l'intérieur.