Le FBI lance une alerte sur les ports USB publics qu'on trouve dans les hôtels, les gares...

Depuis que les smartphones se sont démocratisés partout dans le monde, on aperçoit régulièrement dans les hôtels, les aéroports, les gares, les salles de sport... Des ports USB pour recharger son smartphone le temps de boire un café. Cependant, ces ports USB pourraient parfois poser un problème selon le FBI.

Un risque de logiciel malveillant

Selon un tweet du Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis, de plus en plus d'Américains sont victimes de l'installation de logiciels malveillants sur leur iPhone et smartphones sous Android lors de l'utilisation d'un port USB pour recharger leur précieux dans un espace public.

En effet, le FBI explique qu'une nouvelle "tendance" a vu le jour et s'aggrave depuis plusieurs mois, les pirates informatiques se servent des ports USB disponibles dans les lieux publics pour "introduire des logiciels malveillants et des logiciels de surveillance sur nos appareils".



Une fois le logiciel malveillant installé sur votre smartphone (ou votre tablette, ordinateur), les pirates obtiennent un accès à distance, ce qui ouvre la porte à des données sensibles, au détournement de mails et mots de passe, au vol d'argent sur votre compte bancaire... Les activités frauduleuses sont nombreuses !

En ce qui concerne iOS, iPadOS ou encore macOS, il y a des protections, mais elles sont insuffisantes. Les produits d'Apple sont dotés d'une fonction de sécurité USB qui empêche l'utilisation du port Lightning pour le transfert de données lorsque l'appareil a été déverrouillé pendant plus d'une heure. Toutefois, si vous utilisez activement votre appareil et que vous vous connectez à un port public, des logiciels malveillants peuvent être installés.

Ce que recommande le FBI

Face à la multiplication des cas aux États-Unis et dans le reste du monde, l'agence fédérale recommande de ne pas utiliser les ports USB dans les lieux publics. Si vous avez besoin de recharger votre smartphone pour lui redonner un petit coup de boost pour le reste de la journée, le mieux est de recourir à une batterie externe ou tout simplement d'apporter votre propre adaptateur secteur et câble USB vers Lightning/USB-C pour recharger votre smartphone. À noter que dans la majorité des lieux qui mettent à disposition des ports USB, on retrouve aussi des prises électriques à proximité.



Sur son site internet, le FBI précise également qu'il est déconseillé d'utiliser les WiFi publics pour des activités sensibles comme aller sur son compte bancaire, se connecter sur un outil ou logiciel professionnel... Vous êtes prévenu pour le prochain iPhone 15 avec port usb-c.