Une Apple Watch trouve des caillots de sang pulmonaire alors que l’hôpital n’avait rien vu

Plus le temps passe et plus les belles histoires à propos de l’Apple Watch se multiplient. Si la montre connectée d’Apple est le produit parfait pour vous accompagner au quotidien, elle est aussi un appareil stratégique dans la surveillance de votre santé. Un adjoint de Shérif aux États-Unis a vu sa vie être sauvé grâce à son Apple Watch, malgré un passage dans un centre hospitalier, celui-ci n’avait rien vu d’anormal !

Quand l’Apple Watch détecte un problème que n’avaient pas observé des professionnels

Depuis son introduction, l’Apple Watch s’est imposée comme une alliée précieuse pour la santé, allant au-delà de ses fonctionnalités de base pour devenir un outil capable d’identifier des problèmes de santé critiques. Un cas récent impliquant Luke Heyman, adjoint du shérif à Sarasota aux États-Unis, illustre parfaitement cette capacité exceptionnelle. Heyman a été alerté par son Apple Watch d’une fréquence cardiaque anormalement élevée, ce qui a conduit à une découverte médicale inattendue : la présence de thromboses pulmonaires, ou caillots de sang dans les poumons.



Ce diagnostic surprenant est survenu après que Heyman ait reçu trois notifications d’alerte pour fréquence cardiaque élevée et ce, suite à deux admissions hospitalières. Initialement sceptique, considérant ces alertes comme un dysfonctionnement de la montre ou une erreur de mesure, Heyman a été stupéfait de constater que son rythme cardiaque s’élevait à 160 battements par minute, même en étant au repos. Cette donnée, bien qu’alarmante, n’a pas immédiatement mené à la découverte des caillots. En effet, les premières investigations médicales avaient écarté l’hypothèse d’un infarctus, laissant le mystère de son état de santé non résolu.

C’est une tomographie, réalisée face à la persistance des symptômes et à l’insistance des données fournies par l’Apple Watch, qui a finalement révélé la présence de multiples caillots dans les poumons de Heyman. Le Dr. Pavan Kapadia, cardiologue à Tampa, a fait remarquer l’impact potentiellement salvateur de l’Apple Watch dans cette situation. Selon lui, l’intervention de la montre connectée, grâce à sa capacité de surveiller et d’alerter sur des anomalies telles qu’une fréquence cardiaque élevée sans activité physique, pourrait bien avoir été déterminante dans le sauvetage de la vie de Heyman.



En offrant une surveillance continue et en alertant les utilisateurs sur des anomalies potentiellement graves, les appareils comme les Apple Watch peuvent agir comme un filet de sécurité inattendu, complétant les méthodes de diagnostic traditionnelles et parfois même révélant des conditions que les examens médicaux initiaux n’avaient pas détectées. Cette détection de l’Apple Watch face aux outils professionnels qu’on retrouve dans les hôpitaux peut s’expliquer sur la durée de la surveillance, l’Apple Watch étant au poignet toute la journée peut observer la fréquence cardiaque sur une plus longue durée et avoir donc un diagnostic plus complet. La surveillance de la fréquence cardiaque est disponible depuis la toute première Apple Watch.



