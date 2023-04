Regardez la réaction de Tim Cook devant un fan et son Macintosh SE à Mumbai

Le patron d'Apple, Tim Cook, n'a pas chômé hier, avec un voyage éclair en Inde à l'occasion de l'ouverture du premier Apple Store dans le pays. Il en profité pour aller à la rencontre de nouveaux détaillants, des développeurs d'applications, des célébrités et des politiciens, mais c'est l'arrivée d'un fan d'Apple de longue date au lancement de la boutique Apple BKC qui a semblé lui faire le plus grand plaisir.

Un Macintosh de 1987

M. Cook a été visiblement surpris lorsque Sajid, un concepteur UX, s'est présenté à l'improviste à l'ouverture du magasin de Mumbai avec un Macintosh SE d'époque, datant de 1987. Vêtu du col roulé emblématique de Steve Jobs, cofondateur d'Apple, Sajid a discuté avec l'actuel responsable de son bien le plus précieux et a posé pour des photos sous les applaudissements des employés du magasin et de la foule.

Sajid a déclaré à Moneycontrol :

Je suis moi-même designer, j'étais designer d'impression et je suis passé à l'UI/UX, donc je fais de la conception numérique maintenant. Je suis très heureux et fier qu'Apple ouvre enfin un magasin ici. C'est un grand moment pour les utilisateurs d'Apple en Inde et nous avons hâte de venir dans ce magasin pour découvrir tous les derniers produits Apple.

#WATCH | Apple CEO Tim Cook surprised at seeing a customer bring his old Macintosh Classic machine at the opening of India's first Apple store at Mumbai's BKC pic.twitter.com/MOY1PDk5Ug — ANI (@ANI) April 18, 2023

Le Macintosh SE a été lancé par Apple en mars 1987, en même temps que le Macintosh II. Le Macintosh SE a été remplacé en 1990 par le Macintosh Classic, un modèle similaire qui conservait la même unité centrale et la même forme, mais qui était proposé à un prix inférieur. Huit ans plus tard, Steve Jobs a demandé à Tim Cook de rejoindre Apple, où son premier poste a été celui de vice-président senior des opérations mondiales.



Les ventes d'Apple en Inde ont atteint un nouveau record de près de 6 milliards de dollars au cours de l'année se terminant en mars 2023, soit près de 50 % de croissance sur un an.



Cook poursuit son voyage en Inde aujourd'hui à New Delhi, où il visitera des sites culturels et artistiques locaux. Le successeur de Steve Jobs est censé assister à l'ouverture de l'Apple Saket, le premier Apple Store de la capitale et le second du pays, demain 20 avril.