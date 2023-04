Les ventes de traqueurs d'objets aux États-Unis ont fortement augmenté

Grâce à la commercialisation de l'AirTag, le marché des traqueurs d'objet est devenu bien plus populaire qu'avant. Aujourd'hui, la concurrence profite de cette notoriété supplémentaire, mais aussi Apple qui vend ses AirTag en masse. Une récente étude vient de dévoiler à quel point les AirTags font l'unanimité auprès des personnes qui voyagent régulièrement.

L'AirTag dans la valise est une pratique qui devient courante

Si l'AirTag a été conçu pour retrouver les objets du quotidien comme ses clés de voiture, le doudou de son enfant, la télécommande de la télévision, son portefeuille... Énormément de clients Apple partout dans le monde ont trouvé une utilité supplémentaire au traqueur d'objet d'Apple : le suivi des valises lors d'un voyage en avion.



Avec la fin de la pandémie Covid-19 et les déplacements qui reviennent à la normale, énormément d'Américains reprennent l'avion pour des raisons professionnelles ou personnelles. L'une des phobies avec les compagnies aériennes, c'est la perte des bagages, cela engendre du mécontentement et parfois beaucoup d'attente avant de récupérer ses affaires (si c'est possible).

Heureusement, il existe une solution pour savoir où se trouve votre valise quasiment en temps réel, il suffit pour cela de glisser un AirTag à l'intérieur ou de l'attacher comme dans la photo ci-dessus. Selon l'étude de Circana, cette pratique est de plus en plus courante aux États-Unis, les Américains constatent progressivement les histoires en circulation sur internet ou encore les témoignages sur les réseaux sociaux de personnes qui ont retrouvé leur valise grâce à l'AirTag d'Apple.



Globalement, l'étude explique que les ventes de traqueurs d'objets ont augmenté de 63% aux États-Unis pour les deux premiers mois de 2023. En ce qui concerne les revenus, on remarque une évolution de 82% ! Bien sûr, Apple n'est pas le seul à en profiter, la concurrence vend, elle aussi, largement plus de traqueurs d'objet.

Selon Ben Arnold, directeur exécutif et analyste chez Circana, les voyageurs veulent des gadgets comme des traqueurs d'objets, des écouteurs et des batteries portables. Ces trois catégories sont parmi les plus populaires auprès des Américains qui se déplacent plusieurs fois par mois ou par trimestre.

Les catégories comme les traqueurs d'objets, les écouteurs supra-auriculaires et les blocs-alimentants portables qui permettent aux voyageurs de rester connectés, divertis et sous tension lorsqu'ils sont en déplacement ont connu une croissance positive au cours d'un premier trimestre difficile. Les dépenses de voyage devraient continuer à augmenter en 2023 et 2024.

