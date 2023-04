Ils développent une technologie de clavier tactile en relief pour smartphone

Les chercheurs du Future Interfaces Group (FIG) de l'université Carnegie Mellon de Pittsburgh ont publié cette semaine une étude qui pourrait être une avancée majeure dans le monde des smartphones. En effet, leur découverte pourrait rendre les futurs écrans plus tactiles grâce à des haptiques en relief. Comme l'indique TechCrunch, le FIG a partagé une vidéo et un document de recherche démontrant un écran capable de faire pousser de petites bosses physiques que l'on peut sentir sous les doigts.

Un clavier presque physique

Cette technologie pourrait être utilisée pour un clavier contextuel dont la sensation sous les doigts est différente de celle d'un écran plat classique, des boutons qui restent en relief jusqu'à ce qu'on les presse, des menus personnalisés pour contrôler les fonctions du système, et bien d'autres choses encore comme des notifications plus vivantes. L'un des concepts présentés comprend une interface musicale contextuelle qui affiche des commandes 3D pour la lecture, tandis qu'un autre présente un bouton sur un smartphone qui émet des impulsions verticales jusqu'à ce qu'on appuie dessus.



Concrètement, les chercheurs ont mis au point un panneau plat qui utilise des pompes hydrauliques miniaturisées pour élever la surface à l'aide d'un fluide. Chaque pompe est contrôlable individuellement et peut être activée séparément pour créer des bosses dynamiques et tactiles dans un format compact.

Le matériel est autonome, léger, relativement mince (5 mm) et capable de résister à la force d'une interaction normale avec un écran tactile. Mieux, il a été testé sur un iPhone !



À l'heure actuelle, il s'agit d'une technologie émergente détenue par l'école Carnegie Mellon, mais il n'est pas difficile d'imaginer que de futurs smartphones utiliseront ce type de fonctionnalité. Apple a adopté les vibrations haptiques depuis l'iPhone 7 pour le retour d'information utilisé pour les notifications et d'autres informations système, mais l'haptique en relief ajouterait une toute autre dimension à l'écran et à l'expérience en général.



Apple pourrait même utiliser ce type de technologie pour un appareil pliable, type iPhone Fold, sans compter qu'il existe probablement de nombreux cas d'utilisation en matière d'accessibilité pour les personnes ayant des problèmes de vue. En tout cas, ce concept laisse entrevoir le futur de nos appareils tactiles, bien qu'il faille encore miniaturiser l'ensemble et surtout fiabiliser le mécanisme afin qu'il soit mis entre les mains de milliards de personnes.