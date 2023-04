Voici les menaces de virus et malwares sur MacOS en 2023

Depuis quelques temps, les rapports sur les logiciels malveillants qui affectent les Mac s'accumulent. Bien que toujours loin d'égaler les problèmes sur Windows, MacOS est de plus en plus ciblé par les virus et autres malwares. À ce propos, Elastic Security Labs vient de publier son rapport sur les menaces mondiales en ce printemps 2023. Il offre une vue d'ensemble de l'état des logiciels malveillants, y compris la fréquence de leur impact sur Mac par rapport à Windows et Linux, les virus les plus courants, et bien d'autres choses encore.

Les chevaux de Troie toujours en tête

Si l'on considère Windows, Linux et Mac, la dernière étude d'Elastic Labs a révélé que les chevaux de Troie étaient le type de logiciels malveillants le plus répandu, représentant plus de 75 % du total. Les cryptominers et les ransomwares sont les deux catégories suivantes.



En ce qui concerne la répartition des logiciels malveillants détectés, environ 54 % de toutes les instances ont été trouvées sur des systèmes Linux, avec environ 39 % sur des systèmes Windows. Seulement 6 % des logiciels malveillants détectés l'ont été sur des Mac. Ce qui montre la force du système d'Apple, entièrement conçu en interne et en symbiose avec le matériel.

Les virus les plus présents sur Mac

Alors que Malwarebytes a déjà partagé un rapport montrant que les logiciels publicitaires étaient le type de logiciel malveillant le plus répandu sur Mac, Elastic déclare avoir trouvé des cryptomineurs comme logiciel malveillant dominant sur Mac, avec un peu de Rootkit pour le début de l'année 2023.



En ce qui concerne les cryptomineurs les plus courants sur Mac, XMRig représente près de 40 % des cas. Elastic souligne que XMRig peut être utilisé intentionnellement ou légitimement, mais qu'il est largement utilisé par des parties malveillantes.





Enfin, l'étude tend à démontrer que les cryptomineurs vont aller en croissant sur Mac :

Il convient de noter que la distribution et la victimologie des cryptomineurs macOS pourraient devenir de plus en plus populaires et que les développeurs utilisent macOS et JavaScript pour leurs tâches professionnelles. Étant donné que Node Package Manager (NPM) est un gestionnaire de paquets commun pour JavaScript, les cryptomineurs pourraient être distribués dans des paquets malveillants sur des points d'extrémité macOS.

Le rapport complet comprend plus de détails sur Windows, Linux, les tendances en matière de sécurité dans le cloud, etc. Voilà qui arrive juste après avoir découvert LockBit, le premier ransomware conçu spécifiquement pour les Mac Silicon d'Apple.



Rappelons d'ailleurs que la société Intego propose son antivirus X9 pour Mac, le seul entièrement conçu pour macOS et qui a fait ses preuves depuis plus de 15 ans.