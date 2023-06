Calculatrice Air : la calculette qui écrase celle d'Apple

Calculatrice Air est une application gratuite (avec quelques options payantes) disponible sur l'App Store qui met à l'amende celle intégrée directement dans l'iPhone. En attendant qu'Apple s'empare du problème, cette alternative pourrait vous faire plaire, voici pourquoi.

Calculatrice Air : Apple devrait vite s'en inspirer

S'il y a bien une application d'Apple qui mérite une belle et grosse refonte, c'est l'application Calculette. Inchangée depuis de nombreuses années, elle est de plus en plus critiquée. Les utilisateurs d'iPhone attendent avec impatience que la marque s'en occupe.



En attendant, nous souhaitons vous proposer une alternative qui devrait satisfaire nombreux d'entre vous. Calculatrice Air est une application gratuite (options payantes) qui garde les codes couleurs de l'application initiale d'Apple (noir/blanc et orange) mais qui possède un écosystème bien plus complet.

Premier exemple tout bête, l'affichage du calcul en cours qui permet de s'assurer rapidement que l'on ne s'est pas trompé de chiffre lors de sa réalisation. Deuxième exemple, cette fois-ci primordial, l'historique. En cliquant sur l'icône en forme d'horloge en haut à gauche, il est possible d'accéder à tous les calculs effectués auparavant via une liste chronologique. Une fonctionnalité qu'Apple n'a jamais proposé de son côté, ce qui est une aberration en 2023.



Troisième exemple, la présence de la calculette scientifique. Toutes les options sont présentes, de quoi réaliser les calculs les plus complexes dans un cadre scolaire ou professionnel. Petite astuce, il suffit de passer la calculette d'Apple en mode paysage pour également avoir accès aux mêmes fonctions. Encore une fois, ce manque d'ergonomie est préjudiciable quand on voit qu'ici le bouton est bien visible même en mode portrait.

Enfin, Calculatrice Air propose plusieurs options payantes sous forme d'abonnement pour les personnes qui veulent avoir un accès total aux services. Comme indiqué sur la page de présentation dans l'App Store, il est possible de prendre un problème mathématique en photo pour que l'application trouve la solution à votre place. Pratique pour résoudre les exercices de maths à l'école, mais surtout, ne le dites pas à vos parents ! D'ailleurs, Photomatch le propose aussi, mais gratuitement !

Télécharger l'app gratuite Calculatrice Air