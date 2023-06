Narwhal trouve un accord avec Reddit pour rester en vie

Vous le savez probablement, au 1er juillet, l'API de Reddit sera payante avec des tarifs parfois prohibitifs. La population application tierce Apollo fait partie des victimes et vient de publier une mise à jour en demandant aux utilisateurs de ne pas demander de remboursement pour leurs abonnements en cours. De nombreux autres clients Reddit ferment également leurs portes dans deux jours, car les coûts d'utilisation de l'API ne leur permettent pas de survivre.

Narwhal 2 arrive pour Reddit

Malgré toutes ses morts annoncées, le développeur de l'application Narwhal, Rick Harrison, a fait une annonce surprenante en allant à contre-courant, affirmant que Narwhal pourra continuer à fonctionner (après avoir initialement annoncé sa fermeture). Une nouvelle version majeure, Narwhal 2, est également apparemment en préparation et sera financée exclusivement par un modèle d'abonnement payant.

Pour la plupart des applications tierces, elles sont essentiellement obligées de fermer car elles doivent faire face à des coûts importants à court terme sans possibilité de transition vers un modèle commercial différent. Par exemple, le développeur d'Apollo, Christian Selig, a déclaré précédemment qu'il serait confronté à des frais de 50 000 $ par mois à partir du mois prochain, et qu'il serait moins coûteux pour lui de fermer complètement l'application et de rembourser les utilisateurs payants existants. Si Reddit lui avait accordé plus de 30 jours pour faire migrer les utilisateurs vers une nouvelle structure tarifaire, il aurait peut-être été possible de trouver une solution pour maintenir le service en vie.



Rick Harrison, le développeur de Narwhal, semble avoir conclu un accord spécial avec Reddit qui évite d'encourir des frais exorbitants à partir du 1er juillet. Dans une mise à jour précédente, il avait mentionné que les frais prévus pour l'utilisation de l'API Reddit lui coûteraient entre 1 et 2 millions de dollars par an, ce qui est évidemment pharaonique. À l'époque, il avait proposé un compromis selon lequel Reddit ne facturerait pas l'utilisation de son API tant qu'il ne générerait pas de revenus avec l'application. Bien qu'il n'ait pas été explicitement confirmé si cette demande avait été acceptée par Reddit, il semble qu'un arrangement ait été trouvé. Dans le cadre de son annonce, Harrison a expliqué que Narwhal, dans sa version actuelle, ne diffuserait plus de publicités, supprimant ainsi la principale source de revenus du Narwhal.

Le narval ne va nulle part le 1er juillet. Il continuera à fonctionner comme il l'a fait pendant de nombreuses années (sauf qu'il n'y aura plus de publicités). Au cours des prochains mois, je vais ajouter des abonnements à Narwhal 2.

En revanche, le développeur a mentionné que Narwhal 2 ne serait disponible que pour les abonnés payants, avec un prix estimé entre 4 et 7 dollars par mois pour couvrir les frais de l'API Reddit. Il pourrait également y avoir une option permettant aux utilisateurs les plus gourmands en requêtes de payer un supplément.



On imagine que Zelig d'Appolo va lui passer un petit coup de fil...

