App Store : les développeurs vont devoir justifier l'utilisation de certaines API

Avec son App Store, Apple ne laisse rien passer, dès qu'une application se met à jour ou souhaite être publié sur la célèbre boutique d'applications, elle est minutieusement analysée afin de voir si tout est conforme et qu'elle respecte bien les règles. L'une des dernières annonces d'Apple, c'est que maintenant les développeurs devront justifier l'utilisation de certaines API.

Une analyse plus en profondeur

L'environnement des applications est de plus en plus scruté et la protection des données des utilisateurs est au cœur des préoccupations d'Apple. Dans cette optique, la firme de Cupertino a décidé d'introduire une nouvelle règle concernant l'utilisation des API (Interfaces de Programmation d'Applications) par les développeurs.



Selon les nouvelles règles d'Apple, il est désormais exigé que les développeurs expliquent pourquoi leur application ou leur SDK tiers utilise certaines API sur iOS, iPadOS, tvOS, visionOS ou watchOS. Cette justification doit préciser que ces API sont utilisées uniquement pour les raisons attendues. C'est-à-dire, elles ne doivent pas servir à pister l'utilisateur, que ce dernier ait donné ou non son consentement.

Pour faire simple, l'application ou le SDK tiers doit déclarer une ou plusieurs raisons approuvées qui reflètent fidèlement leur utilisation des API et des données qui en résultent. Ces raisons déclarées doivent être cohérentes avec les fonctionnalités de l'application présentées aux utilisateurs. Par exemple, si une application utilise une API pour accéder à la localisation de l'utilisateur, elle doit justifier que cette fonctionnalité est nécessaire pour son bon fonctionnement, comme pour une application de navigation.



Cette nouvelle exigence d'Apple s'inscrit dans un mouvement plus large visant à améliorer la transparence et le respect de la vie privée des utilisateurs de dispositifs mobiles. En effet, en obligeant les développeurs à justifier l'utilisation de certaines API, Apple renforce son contrôle sur les applications disponibles sur son App Store et s'assure que les données des utilisateurs sont traitées de manière équitable et transparente.