Apple recrute un nouveau directeur créatif

Un directeur créatif est un atout considérable dans une entreprise de la taille d’Apple, il a pour mission de façonner l’esthétique de la marque, d’assurer de la cohérence entre les produits et guide l’équipe créative pour développer des solutions novatrices et convaincantes qui répondent aux besoins des utilisateurs. Pour ce poste très important, Apple a choisi un vétéran du secteur !

Un nouveau directeur créatif rejoint Apple

Apple vient de recruter un nouveau membre dans son équipe dirigeante, Graham McDonnell rejoint la firme de Cupertino en tant que nouveau directeur créatif. McDonnell est un acteur de poids dans l’industrie, il a une carrière riche en collaborations avec de grandes entreprises technologiques et publications traditionnelles. Il s’agit d’un virage majeur pour cet expert qui a précédemment exercé le rôle de vice-président de la marque et du design chez Time, l’un des plus grands éditeurs mondiaux.



McDonnell a également été à la barre de postes clés comme directeur créatif international pour le New York Times et responsable du design et du développement chez IPG Mediabrands. Sa compréhension approfondie de l’industrie va être un atout majeur pour Apple.

L’un des accomplissements les plus marquants de McDonnell est la création de l’agence de création interne T Brand Studio pendant son temps au New York Times. Cette initiative a non seulement démontré sa capacité à innover dans un environnement traditionnel, mais aussi son habileté à diriger des équipes pour produire des résultats exceptionnels.



Graham McDonnell arrive donc chez Apple avec une solide expérience et une réputation de leader créatif. Son rôle en tant que directeur créatif sera sans doute déterminant pour le futur d’Apple, il sera intéressant de voir comment son expérience influencera la direction créative du géant californien.