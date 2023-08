DJI dévoile la caméra Osmo Action 4

En plus des drones DJI qui sont reconnus dans le monde entier pour leur performance, leur qualité et fiabilité, la marque DJI dévoile aujourd’hui un nouveau produit : une caméra conçue pour les sports extrêmes !

Voici une nouvelle caméra qui va vous accompagner partout pendant vos aventures

DJI , vient de dévoiler son dernier produit, l'Osmo Action 4. Présenté comme un allié incontournable pour les passionnés d'aventure et les amateurs d'adrénaline, cette nouvelle caméra d'action promet de révolutionner votre manière de capturer des moments mémorables.



L'Osmo Action 4 succède à l'Action 3 et promet des améliorations significatives en matière de performances. Avec un capteur d'image de 1/1,3" amélioré, cet appareil est prêt à capturer des images d'une clarté incroyable. Tout en conservant une ouverture de f/2,8 et un champ de vision de 155 degrés, l'Osmo Action 4 est capable de filmer en 4K à une vitesse impressionnante de 120 images par seconde.

DJI n'a pas lésiné sur les fonctionnalités, l’entreprise propose une variété de modes de capture pour répondre à tous vos besoins de création. Que ce soit le mode HorizonSteady à 360 degrés pour des prises de vue dynamiques, la diffusion Wi-Fi en direct pour partager instantanément vos moments avec le monde ou son capteur de température de couleur qui assure des teintes vives et naturelles dans diverses conditions d'éclairage, l'Osmo Action 4 est prête à s'adapter à vos vidéos les plus exigeantes.



La durabilité est également une caractéristique clé de l'Osmo Action 4. Sa batterie offre une autonomie impressionnante de 2,5 heures, soutenue par une fonction de charge rapide qui peut fournir 80% de la capacité en seulement 18 minutes.

Ce nouveau produit est capable de filmer sous l'eau jusqu'à une profondeur de 18 mètres sans nécessiter de boîtier protecteur. La praticité est poussé au maximum avec l'Osmo Action 4, dotée de deux écrans tactiles pour faciliter la prévisualisation et la lecture, elle comprend également un bouton pour basculer rapidement entre les modes, des microphones incorporés et des options de commande par la voix pour une utilisation sans effort.

Et pour ceux qui cherchent à optimiser leurs expériences de tournage, DJI offre un large éventail d'accessoires pour l'Osmo Action 4. On retrouve dans le catalogue des supports pour casques ou poitrines, des supports pour vélos, des dragonnes pour sacs à dos, des supports pour le cou…

L'Osmo Action 4 Standard Combo est actuellement disponible à l'achat sur le site de DJI pour un prix de 400 $. Un tarif qui va en refroidir plus d’un, mais qui ne va pas arrêter ceux qui souhaitent la qualité avant tout !