Apple lance watchOS 9.6.1 avec un correctif d'accès à l'API "Movement Disorder"

Selon les infirmations fournies par Apple, la mise à jour comprend un correctif pour un problème qui empêchait l'accès aux données de mouvement pour les applications qui utilisent l'API Movement Disorder pour suivre les tremblements et les symptômes associés à la maladie de Parkinson. Autant dire que c'est uniquement réservée aux américains qui ont accepté que leur montre serve aux études auxquelles la firme de Cupertino participe. Rappelons à toute fin utile que watchOS 9 sera bientôt remplacé par watchOS 10 , la version de nouvelle génération du système d'exploitation qu'Apple teste actuellement en version bêta. Les nouveautés sont assez nombreuses avec notamment un tout nouveau système de widgets qui viennent améliorer l'expérience utilisateur.

watchOS 9.6.1 peut être téléchargé gratuitement via l'application "Watch" sur l'iPhone. Allez dans Général > Mise à jour logicielle. Pour installer le nouveau firmware, l'Apple Watch doit disposer d'au moins 50 % de batterie, être placée sur un chargeur et être à portée de l'iPhone auquel elle est appairée.

