Foxconn s’attend à une chute des ventes d’iPhone et des smartphones de ses autres clients

Depuis le début d’année, le marché mondial des smartphones souffre d’une sérieuse baisse des expéditions, chaque fabricant est concerné et certains font face à une chute conséquentes des revenus. Si Apple est pour l’instant l’entreprise qui s’en sort la mieux, ses partenaires prévoient une baisse des ventes d’iPhone pour cette fin d’année, après Sony qui l’a exprimé à ses investisseurs, c’est au tour de Foxconn.

Foxconn prévient ses investisseurs d’une fin d’année « moins performante » que les années précédentes

Face à un environnement commercial moins avantageux à cause en partie de l’inflation, Hon Hai, la société mère de Foxconn, voit venir des temps difficiles pour l’industrie des smartphones. Hon Hai explique prévoir une baisse substantielle des ventes d’iPhone et d’autres smartphones pour le troisième et quatrième trimestre de cette année.



La société a récemment révélé avoir enregistré sa plus grande baisse trimestrielle de bénéfices en trois ans. Un signe préoccupant qui montre que même les géants industriels ne sont pas à l’abri des fluctuations du marché. En dépit de cette atmosphère sombre, Apple se prépare à lancer l’iPhone 15 en septembre, historiquement, cette période a toujours été synonyme de rentabilité pour Hon Hai, car les assemblages sont très nombreux dans les usines du groupe.

En juin 2023, le bénéfice d’exploitation de Hon Hai a chuté de 30%, s’établissant à 968 millions de dollars. Même si le revenu net annoncé était de 1 milliard de dollars, surpassant les attentes, il est important de préciser qu’une partie de ce montant provenait de ventes immobilières et d’autres opérations non liées à la production.



Après Sony (le fournisseur des capteurs photo des iPhone 15), c’est au tour de Foxconn de s’attendre à des ventes moins bonnes que la gamme iPhone 14 pour la prochaine génération d’iPhone. Il n’y a aucun doute qu’Apple va devoir apporter de solides arguments pour motiver les renouvellements et les migrations Android vers iOS. En pleine période d’inflation où les dépenses sont minutieusement analysées dans les familles, Apple n’a pas le droit à l’erreur avec l’iPhone, surtout qu’il s’agit du produit qui génère plus de 50% du chiffre d’affaires de l’entreprise.