Amazon taxera bientôt les vendeurs indépendants

Sur Amazon, un vendeur a deux choix : confier ses produits à des entrepôts Amazon, l’entreprise se chargera de la préparation et de la remise au transporteur ou s’occuper de la préparation et de l’expédition soi-même. Si la deuxième solution est bien évidemment plus avantageuse financièrement pour le vendeur, celle-ci va bientôt être taxé par Amazon !

Une taxe de 2% pour les vendeurs autonomes

Amazon a annoncé qu’il facturera bientôt des frais supplémentaires de l’ordre de 2% aux vendeurs indépendants qui ne font pas appel à son service de traitement. À partir du 1er octobre, tous les vendeurs inscrits au programme Amazon Seller Fulfilled Prime (SFP) seront soumis à ces frais pour chaque produit qu’ils expédient eux-mêmes. Contrairement au Fulfillment by Amazon (FBA), le SFP permet aux vendeurs de gérer leurs propres logistiques, tout en étant tenus de respecter les délais de livraison Prime, y compris les expéditions pendant le week-end.



Le programme SFP a été lancé en 2015 par Amazon. Cependant, l’inscription a été clôturée en 2019 avant que la société ne décide de rouvrir une liste d’attente en juin dernier. Cette réouverture pourrait être attribuée à des pressions réglementaires, comme le suggère Bloomberg.

Personne ne sait pourquoi Amazon a décidé d’introduire ces frais supplémentaires, malheureusement, la société n’a pas donné de raison publiquement. Toutefois, on peut facilement en déduire que cela pourrait être fait pour inciter davantage de vendeurs à utiliser les services internes d’Amazon, étant donné que la plateforme prend déjà une commission de 8 à 15% sur les ventes.



En 2019, un vendeur avait accusé Amazon de forcer les vendeurs à utiliser son service FBA. Ces nouvelles politiques pourraient raviver les préoccupations réglementaires à l’égard de la domination d’Amazon sur le marché.



