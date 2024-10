L’utilisation de pièces d'occasion sera autorisé par Apple pour les réparateurs indépendants

Depuis toujours, Apple oblige les réparateurs indépendants certifiés à utiliser des pièces neuves lors de la réparation des iPhone. Pour des questions de respect environnemental, Apple va modifier sa politique, ce qui donnera le feu vert aux réparateurs pour offrir une seconde vie à des pièces détachées déjà utilisées et officielles Apple !

Un changement de politique annoncé aujourd’hui par Apple

Dans une démarche visant à rendre ses services après-vente partenaires plus durables, Apple a annoncé une initiative révolutionnaire qui débutera à la fin de cette année : la permission aux réparateurs indépendants d’utiliser des pièces officielles Apple recyclées pour les réparations d’iPhone. Cette politique marque un tournant dans la philosophie de réparation d’Apple qui avait toujours privilégié les pièces neuves jusqu’à aujourd’hui.



Au cœur de cette initiative, Apple se concentrera initialement sur la totalité de la gamme iPhone 15 et les autres gammes à venir. L’entreprise autorisera l’utilisation de composants recyclés tels que les écrans, les batteries, ainsi que les caméras avant et arrière. Cette décision est non seulement un pas en avant pour la réparation durable, mais aussi un geste qui pourrait réduire les coûts de réparation pour les consommateurs.

Par la suite, Apple élargira l’utilisation des pièces recyclées nécessaires pour le fonctionnement du Touch ID et du Face ID. L’entreprise souhaite avancer sur ce nouveau terrain de façon progressive afin de voir s’il n’y a pas de retours négatifs sur ces nouvelles réparations. Afin de garantir l’authenticité et la qualité des pièces utilisées, un système de vérification spécifique sera mis en place par Apple. Cela permettra de vérifier l’authenticité des pièces recyclées avant leur installation.



Pour assurer la transparence et la confiance, chaque iPhone réparé, que ce soit avec des pièces neuves ou recyclées, subira un processus d’étalonnage directement sur l’appareil. De plus, l’historique des pièces dans les réglages de l’iPhone indiquera clairement la nature des pièces utilisées lors des réparations, offrant ainsi aux consommateurs une transparence complète.



Cette initiative promet également de rendre les réparations plus économiques pour les consommateurs qui optent pour des services de réparation tiers, grâce à l’utilisation de pièces recyclées. En parallèle, pour prévenir le démantèlement illégal et l’utilisation de pièces provenant d’iPhone volés (oui parce que Apple anticipe tout), l’entreprise intégrera sa fonctionnalité de verrouillage d’activation aux composants importants de l’iPhone.



En rendant les réparations plus écologiques et en augmentant la durée de vie des composants de l’iPhone, Apple voit cette extension de politique comme un moyen d’affirmer son engagement envers la protection de l’environnement.



Source