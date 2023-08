La console miniature 2600+ d'Atari fonctionne avec les cartouches de 2600 et 7800

Après l'Ataribox, renommée Atari VCS avant son lancement en 2020, voici la 2600+.



Cette fois, Atari s'associe à Plaion pour créer une nouvelle console de salon rétro, après avoir abandonné la VCS l'an dernier. Sans surprise, l'Atari 2600+ rend hommage à l'Atari 2600 original, qui est sorti en 1977, bien que ce remake soit basé sur le modèle à quatre commutateurs de 1980. Mais le plus important, c'est qu'elle permet de jouer à la fois aux jeux Atari 2600 et 7800.

La nouvelle console Atari se montre en images

D'après les propres mots d'Atari, la console a été "recréée avec amour selon les mêmes spécifications que l'original", bien qu'elle ne fasse que 80 % de sa taille. Les "plus" de la console se présentent sous la forme d'une sortie HDMI et d'une prise en charge des écrans larges. La société affirme que le système est doté d'une encoche de cartouche élargie afin de réduire le frottement des cartouches. Le logo Atari s'allume également lors de la mise sous tension.

Le système comprend un remake moderne du joystick classique Atari CX40, le CX40+. Bien qu'il supporte deux joueurs, un seul stick est fourni (vous pouvez en commander un supplémentaire pour 25 $). De plus, un remake de la manette de jeu CX-30 est également prévu.



Là où le bas blesse, c'est sur les jeux fournis. Les jeux "gratuits" de la console sont regroupés sur une cartouche "10 jeux en 1", comprenant Adventure, Combat, Dodge 'Em, Haunted House, Maze Craze, Missile Command, RealSports Volleyball, Surround, Video Pinball et Yars' Revenge. Atari a publié une liste complète des cartouches compatibles, mais vous comprendrez que les titres mythiques ne sont pas inclus dès le départ. Les acheteurs potentiels doivent savoir que la recherche de jeux physiques fait partie du voyage. Pour jouer à Pac-Man, Frogger, Space Invaders et autre Pitfall, vous n'aurez pas le choix. Oui, il faut avoir les bonnes vieilles cartouches à la maison (ou les acheter sur eBay) pour profiter de la console, en attendant un hack permettant d'installer des centaines de titres sur une clé USB par exemple.

Le rétro est décidément à la mode, bien que le succès ne soit jamais garanti. L'Atari VCS, longtemps retardé, est ainsi sortie à l'été 2021. Mais l'intérêt des consommateurs pour ce modèle a semblé s'effondrer rapidement après le lancement, et l'entreprise a abandonné la console rétro en faveur d'une réorganisation de ses activités matérielles tout en envisageant "une nouvelle stratégie commerciale". Un concurrent de plus pour les PS Classic, SNES Mini et autre Megadrive Mini.



L'Atari 2600+ sera lancée "dans le monde entier" le 17 novembre au prix de 129 $. L'appareil est en pré-commande sur le site d'Atari.