Résilier un abonnement sur un site devient un jeu d'enfant à partir d'aujourd'hui

Une très bonne nouvelle dans une époque où l'abonnement est plus qu'à la mode. Toutes les sociétés qui proposent un abonnement à distance sont concernées par cette mesure, pas d'exception. La loi prévoit bien évidemment des sanctions financières en cas de non-respect des règles. L'article L215-1-1 s'applique depuis le 1ᵉʳ juin 2023, mais laissait un délai de trois mois pour s'y conformer. Les trois mois étant écoulés, plus le droit à l'erreur. Sur quel site avez-vous déjà eu des difficultés pour résilier un abonnement ? Ce n'est pas sur iPhoneSoft en tout cas, nous sommes restés gratuit depuis le premier jour, idem sur l'application iSoft avec un seul achat intégré qui supprime la publicité à vie, contrairement à la plupart des confrères.

C'est aujourd'hui que l'article L215-1-1 du Code de la Consommation entre en vigueur sur le territoire français. Ce nouvel article oblige désormais les sites web à mettre en place un bouton "Se désabonner" facilement accessible pour tous les utilisateurs possédant un abonnement. Une manière de mettre fin aux abus des entreprises qui font le maximum pour vous décourager de résilier un abonnement alors que cela prend à peine trois minutes pour y souscrire. Voilà qui signe également la fin des lettres recommandées avec accusée de réception, dernier recours quand on ne trouvait pas comment se désabonner directement via internet.

1 com

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur.