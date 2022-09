Étude : 25% des abonnés américains de Netflix pourraient bientôt résilier leur abonnement

Depuis le début de l'année, Netflix a connu plusieurs périodes douloureuses, le service de streaming souffre de la concurrence toujours plus agressive et surtout des résiliations massives qui bloquent toute croissance. Il y a quelques mois, le géant du streaming n'a pas eu d'autres choix que de licencier une partie de son effectif pour faire des économies. Est-ce que les choses vont s'améliorer ? Ce serait loin d'être le cas...

Netflix va continuer à perdre des abonnés, selon une étude

Depuis l'arrivée de Disney+ sur le marché du streaming, Netflix est surveillé de près par les investisseurs et analystes. Avec une domination qui a duré très longtemps (et qui continue), Netflix perd de sa puissance au profit d'acteurs concurrents comme Disney+, Amazon Prime Video ou encore HBO Max aux États-Unis.



Le service de streaming numéro 1 dans le monde a beaucoup souffert en début d'année, 1.2 million d'abonnés ont fait le choix de suspendre leur abonnement, ce qui a provoqué une perte financière catastrophique dans les résultats financiers de l'entreprise.



Selon une étude de Reviews, la chute de Netflix est loin d'être terminée, les résiliations vont se poursuivre dans les prochains mois et probablement aussi au cours l'année prochaine. Ce n'est pas le média qui le pronostique, mais les 1 000 Américains sélectionnés au hasard pour répondre aux questions de l'étude.

Sur 1000 personnes, 78% ont affirmé être abonnés à l'une des offres de Netflix USA. Sur les personnes interrogées, 25% ont commenté qu'elles prévoyaient d'arrêter leur abonnement Netflix dans un avenir proche.

Pourquoi ? Il y a diverses raisons :

66% mettent en avant l'aspect financier. Netflix est devenu trop cher, ce qui pose un problème en période d'inflation où les dépenses augmentent presque partout (électricité, gaz, course alimentaire, carburant...)

mettent en avant l'aspect financier. Netflix est devenu trop cher, ce qui pose un problème en période d'inflation où les dépenses augmentent presque partout (électricité, gaz, course alimentaire, carburant...) 30% ont prétendu qu'ils utilisaient moins Netflix à cause de ce que propose la concurrence. De plus en plus de personnes sont attirées par Disney+, Prime Video, Apple TV+... Netflix n'est plus sur un marché où la concurrence n'existait quasiment plus !

ont prétendu qu'ils utilisaient moins Netflix à cause de ce que propose la concurrence. De plus en plus de personnes sont attirées par Disney+, Prime Video, Apple TV+... Netflix n'est plus sur un marché où la concurrence n'existait quasiment plus ! 1 personne sur 3 a soutenu que les programmes mis en ligne étaient moins intéressants qu'avant.

Les personnes qui ont répondu être abonnées à Netflix ont déclaré être aussi abonnées chez des services de streaming concurrents.

9,91% ont un abonnement chez HBO Max et 6,18% chez Disney+. Seulement 2,70% des personnes interrogées ont admis avoir Netflix et Apple TV+ en même temps, le service d'Apple n'a clairement pas la cote aux États-Unis !



Avec une part de marché de 70%, Netflix est le service de streaming le plus populaire, malgré ses craintes de perdre encore des membres. Pour donner plus de contexte, HBO Max a une part de marché de 10%, ce qui reste très loin de Netflix.

Il y a toujours une possibilité d'amélioration pour Apple TV+, le service de streaming est inclus par Apple dans tous les abonnements Apple One, ce qui permet de booster un peu la part de marché...