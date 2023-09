Des publicités Google infectées par le virus Atomic Stealer ciblent les Mac

En gros, faites attention à tout ce que vous installez sur votre Mac, et aux sites que vous visitez.

Bien que vous les connaissiez probablement, il peut être utile de rappeler les bonnes pratiques sur Mac (et même PC en général) :

Pour rappel, une fois qu'un Mac est infecté par AMOS, il peut voler les mots de passe du trousseau iCloud , les informations des cartes de crédit, les portefeuilles de crypto-monnaie, et bien d'autres choses encore qui ne réjouiront personne. Revenons au sujet du jour. Voici comment le virus s'y prend pour compromettre les Mac par le biais du moteur de Google :

La dernière instance d'Atomic macOS Stealer a été repérée par les chercheurs de Malwarebytes dans une "campagne de publicité malveillante" sur le moteur de recherche de Google. Malwarebytes note que la majorité de ces récentes campagnes malveillantes ont ciblé Windows, mais le nouveau Atomic Stealer se distingue par sa capacité à cibler à la fois Windows et Mac.

