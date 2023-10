Apple lance une console "notifications push" pour les développeurs

Pour en savoir plus sur la nouvelle console d'un point de vue technique, consultez les ressources pour développeurs d'Apple . Rappelons à toutes fins utiles que votre application iSoft , disponible depuis 2009 sur l'App Store, utilise son propre service de notifications. Il n'y a pas d'intermédiaire entre les serveurs Apple et le blog, contrairement à la plupart des applications.

Dans le même temps, Apple rappelle pourquoi la notification push d'une application peut être rejetée et ne pas être délivrée au client :

La console de notifications push comprend désormais des mesures pour les notifications envoyées en production par le biais du service de notification push d'Apple (APN). Grâce à l'interface intuitive de la console, vous obtiendrez une vue agrégée des états de livraison et un aperçu de diverses statistiques relatives aux notifications, y compris une répartition détaillée en fonction du type de push et de la priorité.

Les développeurs pour les produits Apple disposent désormais d'un nouveau moyen d'obtenir un aperçu des performances des notifications push dans leurs applications, via un outil nommé Push Notifications Console . Tests, statistiques et états se retrouvent au même endroit.

