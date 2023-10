Discord est une application de messagerie instantanée qui attire principalement les gamers, dont les adolescents et enfants qui sont très nombreux à communiquer quotidiennement sur des serveurs ou entre amis. Dans un objectif d’améliorer la sécurité pour ses jeunes utilisateurs, Discord a annoncé aujourd’hui le lancement de « Teen Safety Assist », voici en quoi cela consiste !

Une nouveauté Discord pour la sécurité

Dans un contexte où la sécurité des utilisateurs sur les plateformes de messagerie instantanée est de plus en plus questionnée, surtout en ce qui concerne les adolescents, Discord annonce une initiative majeure. Sans avancer de date spécifique de lancement, l’entreprise a mis l’accent sur une rétroaction claire pour ceux qui enfreignent les règles de la plateforme.



Discord introduit une fonctionnalité nommée “Teen Safety Assist”, visant à protéger les adolescents. Le principe est simple, dès qu’un adolescent reçoit un message direct d’une personne avec laquelle il n’a jamais discuté auparavant, une alerte sera générée. Le système évaluera alors l’opportunité d’envoyer une alerte de sécurité au destinataire. En cas de déclenchement d’une alerte, Discord encouragera le destinataire à vérifier s’il souhaite répondre, tout en fournissant des options pour bloquer l’expéditeur et afficher des conseils de sécurité.

Protection contre les images sensibles

Une autre préoccupation majeure est la gestion des images sensibles. En cas de détection d’une telle image, les destinataires pourront flouter la photo, tout en étant invités à faire preuve de prudence. Cette fonctionnalité rappelle une initiative de sécurité des enfants introduite dans iMessage par Apple en 2021.



Discord promet un déploiement mondial des dispositifs de sécurité dans les prochaines semaines. De plus, l’entreprise prévoit d’ajouter d’autres fonctionnalités de sécurité l’année suivante, mais pour l’instant aucun détail n’a été communiqué.

Discord promet de mieux faire comprendre une sanction

Il sera bientôt plus possible de dire « j’ai été banni alors que je n’ai rien fait ». Discord a révélé vouloir mieux informer les utilisateurs qui sont sanctionnés pour une violation des règles. Désormais, l'approche va être complètement différente :

Pour ceux qui enfreignent les règles de notre plateforme, nous lançons notre nouveau système d’avertissement, qui comprend plusieurs points de contact permettant aux utilisateurs de comprendre clairement les violations des règles et les conséquences de leurs actions. Ces points de contact offrent plus de transparence dans les interventions Discord, permettant aux utilisateurs de savoir comment leur violation peut avoir un impact sur la situation globale de leur compte et leur fournissant des informations dont ils pourront tirer des leçons pour devenir de meilleurs citoyens numériques à l'avenir.

