Apple met fin à l'abonnement Apple Music Voice

Depuis le 18 octobre 2021, Apple propose un abonnement très accessible à son service de streaming Apple Music, similaire à un tarif facturé aux étudiants. Cet abonnement s'appelle "Apple Music Voice", il permet de profiter de la totalité du catalogue d'Apple Music, mais uniquement par des requêtes faites à Siri. Si cette approche a convaincu des milliers de personnes, Apple estime que cet abonnement n'a plus sa place aujourd'hui !

Apple Music Voice n'est plus disponible

Dans une approche discrète, mais remarquée, Apple a retiré toutes les références à son abonnement Apple Music Voice du site français d'Apple Music. Cette option, introduite à la fin de l'année 2021, représentait une tentative innovante de lier la technologie de l'assistant vocal Siri au monde du streaming musical. Cependant, moins de deux ans après son lancement, la firme de Cupertino semble avoir changé de mélodie.



L'abonnement Apple Music Voice était la porte d'entrée la plus abordable au service de streaming musical d'Apple, proposée à un tarif mensuel attractif de 4,99 euros. L'idée était simple : les utilisateurs pouvaient accéder au catalogue Apple Music exclusivement via des commandes vocales à Siri. Ce service pensé pour le HomePod était disponible dans plusieurs marchés internationaux, dont les États-Unis, l'Allemagne et bien sûr, la France.

La décision d'arrêter cet abonnement suscite de nombreuses interrogations, d'autant plus qu'Apple n'a pas officiellement divulgué les raisons de son choix. Le sort des abonnés actuels reste également dans l'ombre, Apple n'ayant pas communiqué sur l'avenir de ces comptes.



L'arrêt de l'Apple Music Voice pourrait s'expliquer par la présence de multiples limitations associées à l'abonnement qui, malgré son coût avantageux, imposait aux utilisateurs des barrières telles que l'exclusion de l'audio spatial et du format Lossless, ainsi que l'absence de fonctionnalités telles que l'affichage des paroles de la musique. De plus, il ne permettait ni le téléchargement pour une écoute hors ligne, ni la création de bibliothèques musicales personnalisées, ni même de voir ce que les amis écoutaient. Ces limitations, vraisemblablement liées aux capacités de Siri, ont pu freiner son adoption.



L'inscription à l'offre se voulait intuitive, possible via une simple commande vocale à Siri ou à travers l'application Apple Music. Pour accompagner l'abonnement, des centaines de playlists thématiques, pensées pour être pilotées par la voix, avaient été méticuleusement élaborées par les équipes éditoriales d'Apple Music.



L'abandon de l'Apple Music Voice pourrait marquer une réflexion plus large d'Apple sur l'intégration de Siri dans ses services. Reste à voir comment le géant californien compte réajuster sa stratégie pour séduire les utilisateurs du monde entier, en quête d'une expérience à la fois pratique, pas chère, complète et immersive.



