Les MacBook Pro et iMac 24 pouces M3 auront une mise à jour dès l'activation

Annoncé dans la nuit de lundi à mardi dans le cadre de l'événement Scary Fast, Apple va lancer dès le 7 novembre une nouvelle génération de MacBook Pro et d'iMac avec les fameuses puces M3 pour booster les performances et les graphismes. Une récente information qui nous vient du leaker aaronp613 mentionne que lors de l'activation, les Mac auront immédiatement besoin d'une connexion internet pour installer une mise à jour de macOS Sonoma.

Un lancement avec une mise à jour logicielle déjà prête

Lors de la disponibilité d'un nouveau produit, il est fréquent qu'Apple déploie une nouvelle mise à jour qui cible spécifiquement ce produit. La raison est simple, l'entreprise cherche à perfectionner l'expérience utilisateur dès la première utilisation, cela a d'ailleurs été le cas récemment avec les iPhone 15 qui ont reçu une mise à jour le jour des livraisons et du lancement en boutique.



Comme nous l'annonce un rapport aujourd'hui, les MacBook Pro M3 ainsi que les iMac 24 pouces M3 auront une nouvelle version de macOS Sonoma (en numéro de build 23B2077) dès le 7 novembre, jour de la disponibilité des nouveaux Mac.

Initialement, les MacBook Pro et l'iMac 24 pouces M3 seront livrés avec macOS Sonoma 14.1, la dernière version logicielle actuellement en circulation depuis plusieurs semaines. Qu'est-ce qu'apportera de plus la mise à jour pour les Mac M3 ? Sera-t-elle disponible pour les autres modèles de Mac ? Impossible de répondre à ces questions pour le moment.



Pour ceux qui sont impatients de mettre la main sur les nouveaux MacBook Pro, les nouveaux modèles M3 MacBook Pro peuvent être commandés dès aujourd'hui. La livraison aura lieu en France à partir du 7 novembre, soit la semaine prochaine. Le MacBook Pro 14 pouces démarre à partir de 1999€ avec la puce M3 et va jusqu'à 2499€ avec la puce M3 Pro. Le MacBook Pro 16 pouces commence à partir de 2999€ avec la puce M3 Pro et va jusqu'à 4249€ avec la puce M3 Max.



En ce qui concerne l'iMac 24 pouces, le modèle d'entrée de gamme est proposé à 1599€ en France. Chaque modèle est livré avec 8 Go de mémoire unifiée, un SSD de 256 Go (ou de 512 Go pour le modèle haut de gamme), deux ports Thunderbolt, deux ports USB 3, un Magic Keyboard, une Magic Mouse et une connexion Gigabit Ethernet.

A day-one macOS update was just released for the new Macs with the build number 23B2077.



They ship with 23B2073 pic.twitter.com/d1R4oLSazC — Aaron (@aaronp613) November 1, 2023

