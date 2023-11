Le jeu Wolf Online 2 est au coeur d'une polémique au Canada

Susanne Jarman, une mère de Cochrane, une ville de la province canadienne Alberta, a tenu à alerter les pouvoirs publics à propos d'un jeu sur iPad. Elle aurait été victime de piratage après avoir télécharger le jeu Wolf Online 2 pour sa fille.

Des pirates s'amusent sur Wolf Online 2

Wolf Online 2, téléchargé près de 10 millions de fois sur l'App Store et le Play Store, vous met dans la peau d'un loup qui doit s'imposer pour survivre, se sustenter et faire respecter sa loi. Le tout en ligne, contre d'autres loups.



Susanne a télécharger ce jeu en février pour sa fille de neuf ans, qui s'intéresse beaucoup aux jeux sur le thème des animaux. Cependant, peu de temps après l'installation, la mère de famille a commencé à remarquer des activités suspectes sur son iPad. Mme Jarman a expliqué au micro de CTV News Calgary :

À un moment donné, il y a eu un partage d'écran, mon personnage s'est dispersé et on nous a dit de ne pas bouger.

[...]

Tout cela s'est ajouté à des signes d'alerte pour moi. Je ne connais pas grand-chose aux ordinateurs, ni aux applications, mais c'était suffisant pour déclencher quelque chose.

Inquiète, elle a rapidement supprimé le jeu et commencé à surveiller ses appareils. À sa grande horreur, elle a découvert un nouveau dossier partagé dans ses notes contenant ses fichiers financiers, ce qui indiquait une brèche dans son iCloud.



La situation s'est aggravée lorsque des pirates ont réussi à modifier ses identifiants Apple ID et à accéder à tous ses comptes. Malgré ses efforts pour sécuriser ses comptes en changeant ses mots de passe et en créant de nouvelles adresses mails, le piratage a persisté. Parmi les données volées figuraient ses coordonnées bancaires, ses documents fiscaux ou encore les photos de son défunt mari.



À la suite de cela, Mme Jarman est devenue paranoïaque et sa famille a été obligée de se passer d'Internet jusqu'à ce qu'elle parvienne à résoudre le problème des piratages continus.

Il est si difficile de revenir aux années 1990, les gens ne veulent pas le faire. Vous allez à un endroit et ils vous demandent votre adresse électronique et je n'en ai pas une qui soit sécurisée.

Elle demande le retrait du jeu de l'App Store d'Apple

Depuis cet épisode plus que fâcheux, elle a demandé le retrait du jeu de l'App Store et exhorté les autres parents à la prudence.



Apple a reconnu le problème et mène actuellement une enquête. Elle a également conseillé aux utilisateurs de se familiariser avec les directives relatives à l'identifiant Apple et à la sécurité iCloud.

En règle générale, l'App Store et les jeux sont protégés contre l'accès aux données des utilisateurs grâce à la politique de confidentialité mise en place depuis des années par Apple. Il sera intéressant de comprendre comment cette mère a pu se faire abuser de la sorte. Les développeurs de Wolf Game 2 n'ont pas encore répondu aux sollicitations...



Qui connait Wolf Online parmi vous ?

