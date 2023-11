Marre de la pluie ? RainToday traque les nuages et vous alerte

Les applications météo sont légions sur l'App Store, à tel point que nous réalisons régulièrement des articles ou dossiers sur les meilleurs services. Alors que l'app native d'Apple a fortement progressé depuis le rachat de Dark Sky, il n'est pas évident d'exploiter les possibilités. Si vous êtes souvent à pied, à vélo ou en scooter / moto, anticiper les précipitations (pluie ou neige) est primordial. C'est ce que propose de faire humblement et gratuitement RainToday, signée des développeurs de WeatherPro.

Découvrez l'application RainToday

RainToday n'a donc qu'un seul objectif, vous préparer à l'arrivée de la pluie. Pour cela, l'outil développé par une société allemande propose des alertes de pluie en temps réel et dispose d’un radar à haute résolution basé sur les dernières innovations techniques, le plus important service météo privé en Europe.

Si elle parait très basique, RainToday est rudement efficace. Pour l'avoir essayé pendant quelques jours, elle s'avère être d'une précieuse aide pour passer entre les gouttes. Avec ses alertes hyper locales jusqu'à 60 minutes à l'avance, la durée des précipitations et la tendance que l'on peut consulter en temps réel sur la carte, l'utilisateur a toutes les cartes en main pour voyager au sec. Vous saurez par exemple que vous avez encore 12 minutes pour finir votre café, que vous avez 35 minutes d'éclaircie devant vous ou que votre trajet se compliquera au kilomètre n°8 à cause d'un cumulonimbus particulièrement véhément. Vous vous surprendrez à jouer plusieurs fois par jour avec la ligne de temps du radar de pluie afin d'évaluer la menace.



Pour ne rien gâcher, RainToday dispose d'une interface claire et ergonomique, bien aidée par les cartes haute résolution d'Apple Plans. Il ne manque qu’un mode sombre.



Bref, RainToday c'est un peu votre sixième sens.

Qui a lâché l'app météo d'Apple ?



PS : les achats intégrés sont optionnels et permettent simplement de supprimer la publicité.

Télécharger l'app gratuite RainToday